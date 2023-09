Yuri rompe en llanto porque Yucatán ya la quiere otra vez y recuerda en trago amargo que pasó cuando tuvo que cancelar su concierto en este estado el año pasado.

La carrera de Yuri se volvió polémica por sus opiniones sobre la población LGBT, quienes se sintieron traicionados, pues ellos siempre habían arropado a la cantante.

Aunque Yuri se ha disculpado con la Población LGBT, ellos no creen en su arrepentimiento y han pedido no asistir a los concierto de la cantante.

Esta petición sí habría tenido repercusiones en la carrera de Yuri -de 59 años de edad- quien confesó que le cancelaron una fecha porque nadie la quería.

El pasado fin de semana, Yuri tuvo una presentación en Yucatán y hubo un momento que conmovió hasta las lágrimas a la jarocha.

Yuri con la voz entrecortada, agradeció a su público yucateco por sus aplausos y recordó un amargo momento que vivió hace un año.

“Gracias siempre lo hago con mucho amor. Sentí tan feo cuando hace tiempo atrás que me anunciaron aquí y me cancelaron, me cancelaron porque no querían que yo viniera y después la segunda vez, me dice el empresario: ‘Yuri hay personas que no quieren que vayas”

Yuri