Yuri intentó con toda su voluntad ser vegana por un día, pero prefirió retirarse del veganismo porque se desmayó.

A través de una entrevista que Yuri -de 59 años de edad- hizo con Ana María Alvarado para Sale el Sol, contó su trágico intento de ser vegana.

Pero si algo quedó claro es que por ese desmayo, a Yuri no le quedaron ganas de ser vegana y prefiere seguir comiendo su pescadito deli.

Yuri no soportó ser vegana; lo intentó un día y se desmayó

Yuri está presentando nuevamente su tour Euforia, asegurando que este tiene más número musicales, lo que llevó a la periodista Ana María Alvarado -de 54 años de edad- a cuestionarle sobre su alimentación.

La jarocha, Yuri, aseguró que no es que tenga una alimentación muy rigurosa, negando que se trate de veganismo.

Lo que llevó a que Yuri renegara de volver a intentar hacerse vegana, pues dijo le bastó con una sola vez que lo intentó y se desmayó.

Yuri contó que fue un día en el que intentó solamente comer vegetales, pero descartó cuando sufrió un desmayo.

“No soy vegana, ni tampoco vegetariana, porque no puedo, por un día quise ser vegana y no pude porque me desmayé”. Yuri, cantante.

Yuri, cantante. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

Yuri no pudo ser vegana, pero su dieta es más de consumo de pescado

Yuri contó que un día intentó ser vegana, pero no le funcionó, pues se desmayó y eso que aseguró no come tantas carnes rojas ni pollo.

La cantante compartió que mayormente su dieta está basada en proteína animal, pero solo el pescado y salmón.

Detalló que si llega a comer carnes rojas es una vez al mes o cada dos meses.

Por otra parte, comentó que aunque su tour Euforia si tiene más bailes, está limitándose en los ensayos, y ejemplificó con Madonna.

Yuri aseguró que si Madonna tuvo problemas de salud antes de arrancar su tour, fue porque sus ensayos eran muy rigurosos y la edad ya no está para eso.

“Por eso Madonna fue al hospital, por ensayar de más, ya no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después”. Yuri, cantante.

La diferencia de edad entre Yuri y Madona es de 5 años, pues la estadounidense tiene 64 años de edad.