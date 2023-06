Valentina, quien fue elegida para ser la conductora de Drag Race México, contó qué fue lo que pasó en la edición de España, donde balconeó en las europas a Yuri.

España estaba muy ajeno a los comentarios homofóbicos que Yuri ha tenido sobre la población LGBT, pero Valentina les dejó claro que eso no va.

Esto fue lo que dijo Valentina -de 32 años de edad-, a la producción de Drag Race España, y que vino a presumir a Drag Race México y que soporte Yuri.

Hace unos días se vivió la alfombra roja de Drag Race México, mismo programa que será conducido por Valentina, una drag queen estadounidense con ascendencia mexicana.

Y si algo ha caracterizado a Valentina es su sinceridad, misma que ni en España se guardó, cuando le quisieron poner una canción de Yuri de 59 años de edad.

Como parte de la presentación de Drag Race México, Valentina contó lo que vivió cuando fue como jueza invitada a la edición de España.

La drag queen contó que la producción le quería poner una canción de Yuri, para cuando la presentarán, pero ella rotundamente se negó a si quiera sentarse con una canción de la jarocha.

“Yo soy de México, soy mexicana, y no me voy a sentar ahí como una pendeja con una canción de Yuri”.

Asimismo, Valentina detalló que Yuri tiene “buena voz y trayectoria”, sin embargo, la jarocha ha demostrado que “no apoya a las personas que te hicieron una estrella”.

Y es que recordemos que en más de una vez, Yuri ha pronunciado comentarios homofóbicos, mismos que luego ha negado, asegurando que aún tiene fans de la población LGBT.

Valentina, la conductora de Drag Race México, dejó claro que Yuri no es bien recibida por la población LGBT, pero la jarocha tiene otra versión (pese a sus comentarios homofóbicos).

Yuri aseguró que ella nunca ha dicho que “Dios no quiere a la comunidad”, pero detalló “yo tengo mi forma de pensar como cristiana”.

Asimismo, Yuri dijo “yo respeto” y declaró que ella no tiene ninguna intención de ir a una Marcha LGBT en alguna ocasión.

“Lo que pasa es que yo no me voy a Reforma ahí con una bandera, a decir, todo tiene que ser, no, yo respeto”.

