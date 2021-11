YosStop se siente frustrada por estar perdiendo la vista a cuatro meses de estar en la cárcel. De acuerdo con la youtuber tras su ingreso a prisión su sentido preferido se ha visto afectado.

En una nueva reflexión Yosseline Hoffman destacó que es irónico que estar en el penal femenil de Santa Martha Acatitla le abrió los ojos en muchos sentidos, pero al mismo tiempo este perdiendo la vista.

YosStop compartió que desde que ingresó a la cárcel nunca le ha dado el sol, por lo que no había notado que su visión ha disminuido.

Gerardo González compartió una nueva reflexión sobre los problemas de salud que enfrenta YosStop a cuatro meses de estar en la cárcel.

De acuerdo con Gerardo González, YosStop está perdiendo la visión tras ser detenida por el delito de pornografía infantil. Se trataría de un problema normal por el encierro, pero es algo que tiene preocupada a la youtuber.

Sobre esta situación YosStop se mostró asustada por lo que le está pasando a su vista ya que señaló que siempre ha sido una persona muy visual, siendo uno de los sentidos que más le gusta.

“Siempre he sido una persona muy visual, creo que es el sentido que más me gusta. Nunca me cruzó por la mente que estar en la cárcel afectaría también a mi vista”

Sin embargo ahora pudo notar que ya no puede ver bien los objetos que se encuentran a dos metros de distancia.

“Nunca me cruzó por la mente que estar en la cárcel afectaría también a mi vista. No me había dado cuenta hasta ahora que salí al patio y había un poco de luz de día, porque nunca me da el sol, que nada lo enfocaba bien, anocheció y seguí igual, empecé a hacer pruebas y básicamente nada que esté a más de 2 metros de distancia lo puedo ver bien, ni adentro de la celda, ni afuera ¿en qué momento se me deterioró la vista?”

