YosStop y Rayito se reencuentran en la cárcel después de cuatro meses de no verse. A través de sus respectivas cuentas de Instagram los influencers compartieron cómo fue su encuentro en el penal femenil de Santa Martha Acatitla.

Desde que Yoseline Hoffman fue detenida tras ser acusada por el delito de pornografía infantil, su hermano Ryan Hoffman Badui no la había visitado en la cárcel.

A través de Instagram, YosStop y Rayito confesaron que no mantienen una gran relación de hermanos, pero tras cuatro meses de no verse están dispuestos a mejorar su relación.

Gerardo González compartió una nueva reflexión de YosStop desde la cárcel. En esta ocasión la youtuber se refirió a la relación con su hermano Rayito.

YosStop compartió las razones por las que su hermano Rayito no había ido al penal femenil de Santa Martha Acatitla.

“Un bote hecho en el bote para Rayito que no había venido a verme al bote. Muchos cuestionan el por qué no había venido a verme, pero la realidad es que todo es que todo era más complicado de lo que se imaginan”

Tras cuatro meses en la cárcel, YosStop destacó que ella no es responsabilidad de su hermano por lo que entiende que Rayito se haya centrado en seguir con lo que ya tenía programado a su vida.

YosStop reveló que su hermano Rayito sufrió de acoso y siempre lo estaban siguiendo, por lo que prefirió no ir a la cárcel.

“Pudo haber venido en un inicio, pero lo seguían y acosaban mucho, después llegó de nuevo el semáforo rojo y sólo permitían una sola visita y luego pues él necesitaba continuar con lo que tenía programado en su vida. Y la realidad es que yo NO soy su responsabilidad”

En su mensaje YosStop reconoció que la visita de Rayito fue muy sanadora ya que no mantienen una gran relación de hermanos.

“Yo he venido a sanar muchas cosas y entre ellas mi relación con él. Hoy les puedo decir que nadie nos enseñó a ser hermanos y seguimos aprendiendo a serlo. Los 2 crecimos en las mismas circunstancias, pero nuestras personalidades y creencias nos distanciaban”

YosStop confesó que en diversas ocasiones trató de alejar a Rayito de su vida ya que son muy diferentes.

“Quizá no hemos tenido la relación de hermanos que hubiéramos querido, pero hoy reconozco nuestras diferencias y acepto lo que es, lo acepto a él con todas sus virtudes y sus defectos, porque a pesar de tratar de alejarlo de mi vida en repetidas ocasiones, es alguien que me importa, a quien quiero y me duele. Hoy abrazo ese dolor y lo acepto sin expectativas”

YosStop