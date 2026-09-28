Yordi Rosado escribió un nuevo tomo de “Quiúbole” 20 años después con una nueva edición sobre la adultez; llegará a tiendas en noviembre.

La primera edición de “Quiúbole con...” se editó en 2005 y fue escrito en conjunto con Gaby Vargas, donde se hablaba de temas sobre la adolescencia.

“Quiúbole” estará en tiendas de México y se encuentra en preventa en Amazon; tendrá un costo de 399 pesos.

Yordi Rosado retoma “Quiúbole” 20 años y hablará sobre la adultez

Dos décadas después de escribir el primer tomo de “Quiúbole”, Yordi Rosado lanzará un nuevo libro ahora con temas de la adultez.

“Un libro pensado para acompañarte en esos momentos en los que ser adulto parece venir con más preguntas que respuestas” Yordi Rosado

Yordi Rosado lanza nueva edición de "Quiúbole" sobre la adultez (X/@YordiRosado)

Yordi Rosado detalla que este libro buscará acompañar a los adultos y responder sus preguntas.

El conductor expresó en un en vivo que “Quiúbole con... la adultez” se enfoca en personas de 20 a más de 38 años que suelen tener dudas sobre esta etapa.

“Quiúbole” hablará de temas de amor, pareja e incluso cómo funciona el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El famoso reveló que decidió escribir este libro luego de que personas jóvenes cercanas a él le expresaran sus dudas sobre relaciones, cómo ahorrar y cómo entrar a la adultez.

“Empecé a hilar, a matchar todas esas preguntas que me hacían de manera distinta. Los ‘Quiúboles’ están cumpliendo 20 años (...) ” Yordi Rosado

¿Cuándo sale a la venta “Quiúbole”? El nuevo libro de Yordi Rosado

“Quiúbole con... la adultez. Manual de supervivencia para cuando ya no eres chav@” saldrá a la venta en noviembre en tiendas físicas.

Está en preventa en Amazon y Buscalibre desde el 17 de septiembre, tiene un costo de 399 pesos; estará a la venta a partir del 26 de octubre.

Este libro pertenece a la editorial Pinguin Random House y hablará de temas como:

Finanzas

Salud mental

Vida en pareja

Vida social

Profesión

Hogar

Familia