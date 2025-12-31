Durante su entrevista en el programa de Youtube, El Mitote, el conductor mexicano Yordi Rosado admitió que despidió a una empleada para proteger su matrimonio.
Por lo que la funa a Yordi Rosado se ha dejado ver para el conductor, incluso entre comentarios apuntan que hubo despido injustificado.
Yordi Rosado despidió a una empleada para proteger su matrimonio
Yordi Rosado admitió haber despedido a una empleada para proteger su matrimonio, luego de contar que en su entorno laboral llegó una mujer le llamó la atención.
“Yo estaba casado, y llegó una persona que yo dije ‘en la madre’ esta persona tiene muchas cosas que me llaman la atención”.Yordi Rosado
Por lo que con apenas una semana de trabajo, Yordi Rosado despidió a su empleada para proteger su matrimonio, a lo que el conductor dijo que fue directo y le explicó los motivos para correrla.
“En la semana, le dije te quiero ofrecer una disculpa pero no me gustaría que trabajaras aquí, eres una persona que me llama la atención, yo estoy casado y estoy bien casado y estoy feliz, y también puedo entrar a momentos difíciles en mi matrimonio y o te quiero tener a lado en un momento difícil en mi matrimonio”.Yordi Rosado
Asimismo, Yordi Rosado justificó su despido a su empleada para proteger su matrimonio, asegurando que era algo peligroso, y más sí llegara a pasar por un momento difícil, pues la cercanía laboral que se tenía era bastante.
“Es más peligroso estar en un momento difícil en mi matrimonio, quiero mi matrimonio y la despedí, te ofrezco una disculpa, era una buena opción, pero aquí hay muchos viajes, muchas cosas y yo no quiero tenerte tan cercas porque podrías peligrar mi matrimonio”.Yordi Rosado
¿Fue despido injustificado por parte de Yordi Rosado al despedir a una empleada para proteger su matrimonio?
Ante la revelación de Yordi Rosado admitiendo que despidió a una empleada para proteger su matrimonio, las críticas al conductor no han faltado.
Por lo que entre comentarios, se dice que el despido de Yordi Rosado a una empleada para proteger su matrimonio fue despido injustificado.
Con ello, según Ley Federal del Trabajo (LFT) de México no se contemplan las razones personales del empleador como una causa válida para dar por terminada una relación laboral.
Por lo que despedir a la empleada por motivos personales, hace que se considere un despido injustificado bajo la Ley.
Tras despedir a empleada para proteger su matrimonio, Yordi Rosado le consiguió trabajo con alguien más
Otro de los detalles que explicó Yordi Rosado fue que al despedir a su empleada para proteger su matrimonio, le consiguió trabajo con alguien más.
Pues ante la pena que sentía Yordi Rosado por despedirla y sabiendo que tenía un buen currículum, le pidió a una amiga que la contratara.
“Y le conseguí trabajando en otro lado, le hablé a una amiga, le dije te lo suplicó, contrátala y la contrató y jamás en la vida tuve historia con otra persona.Yordi Rosado