Luis Miguel revela hasta dónde llegará su gira de conciertos en 2027 y sus fans han cuestionado si contempla a México dentro de su tour.

A dos años de su última gira, Luis Miguel dio nuevos detalles de su tour 2027, quien de nueva cuenta se alió con Fénix Entertainment para llegar a varias partes del mundo.

La última gira de Luis Miguel arrancó en Buenos Aires y en México hizo 40 conciertos, por lo que el cantante estaría considerando regresar a estos países.

México revela hasta dónde llegara su gira de conciertos en 2027

El 28 de septiembre, la cuenta de Instagram de Luis Miguel compartió una historia para revelar a qué lugares llegará su gira en 2027.

El tour de Luis Miguel tiene contemplando los países más destacados del mercado internacional como Estados Unidos, América Latina y Europa.

Aunque Luis Miguel no ha confirmado que venga a México, es casi un hecho que la gira del cantante llegue a territorio nacional tras realizar 40 conciertos.

Luis Miguel revela más detalles de su gira en 2027 (Instagram/@luismiguel)

Luis Miguel no ha dado detalles de las ciudades o fecha de inicio de su gira mundial en 2027, por lo que la información se dará a conocer solo en sus canales oficiales.

“Próximamente se anunciarán las fechas y ciudades. Toda la información oficial será comunicada exclusivamente a través de las redes sociales de Luis Miguel y Fénix Entertainment” Luis Miguel

¿Qué países de Latinoamérica contemplaría Luis Miguel para su gira de 2027?

Luis Miguel arrancó su gira en agosto de 2023 en Buenos Aires, Argentina, donde dio diez conciertos y posteriormente su tour siguió por Chile.

El cantante podría regresar a estos países en su gira de 2027, ya que fue ahí donde arrancó una de sus giras más exitosas. También podría dar conciertos en:

Colombia

Brasil

Costa Rica

Ecuador

Panamá

Perú

Puerto Rico

Uruguay

Luis Miguel generó 409.5 millones de dólares con su última gira, por lo que era considerado el tour más redituable del mundo antes de ser desbancado por Bad Bunny.