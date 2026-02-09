Yolanda Andrade -de 54 años de edad- arremete contra su“madrina” de Alcohólicos Anónimos (AA) por hablar de sus adicciones.

El pasado 6 de febrero, Yolanda Andrea compartió un video donde reveló que lleva 18 años sin consumir drogas o alcohol.

Yolanda Andrade explota contra su “madrina” de doble A

Durante su proceso para superar sus adicciones, Yolanda Andrade se apoyó en una persona a quiene se les llama “padrinos”, porque guían a quienes están en busca de rehabilitarse.

Yolanda Andrade contó que su “madrina” la traicionó, pues comenzó a hablar de su proceso de recuperación.

“Me paré de la cama con mucho coraje, porque estaba escuchando algo que no me gustó (…) Este año 18 años de sobriedad, son 18 años de muchas experiencias” Yolanda Andrade

“Ningún padrino puede hablar de tu vida personal. Ningún padrino puede hablar de lo que tú compartiste” Yolanda Andrade

La “madrina” de Yolanda Andrade habría roto el pacto de confidencialidad y contó detalles que la conductora le confesó durante su proceso de recuperación.

Por ello, envió un contundente mensaje a su “madrina”: “Espero que tu traición haya servido de algo, porque tu amistad creí que la tenía, a mí sí me sirvió y la valoré”

La conductora dio a entender que la persona que la traicionó recibió dinero a cambio de contar sus intimidades: “Te va a llegar un chequecito que no te va a saber a nada”.

Yolanda Andrade fue contundente, no volverá a hablar con su “madrina”.

Yolanda Andrade regresó a grabar Montse & Joe (Instagram/@yolandaamor)

Yolanda Andrade enfrentó malestares físicos tras ser traicionada por su “madrina”

Durante el en vivo de Yolanda Andrade, la conductora reveló que llevaba todo el día sin poder hablar.

Incluso se disculpó, ya que hablaba muy despacio y mencionó que hablar le “secaba la boca”.

Yolanda Andrade no reveló el nombre de la persona que la traicionó contando sus secretos, pero decidió tomar fuerzas para enviarle un contundente mensaje.

La “madrina” de Yolanda Andrade ya no se puede acercar a ella y cerró su en vivo, ofreciendo ayuda a dos personas que busquen rehabilitarse.