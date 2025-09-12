Yolanda Andrade reapareció en público tras asistir a una misa dedicada a Silvia Pinal, quien habría cumplido 94 años este 12 de septiembre.

Para sorpresa y gusto de muchos, Yolanda Andrade tiene buen aspecto y su articulación de palabras ha mejorado por lo que dio algunas palabras a los reporteros que se le acercaron.

Yolanda Andrade manda mensaje para quienes están pasando una “enfermedad de la chingada” como ella

Yolanda Andrade, quien en 2023 fue diagnosticada con un aneurisma cerebral y este 2025 con esclerosis múltiple, dice estar resignada a lo que va a pasar.

Yolanda Andrade, de 53 años de edad, no le teme a la muerte puesto que asegura haber vivido como quiso.

“Fui una mujer muy afortunada en mi vida. Fui una niña muy traviesa. Fui una joven adolescente muy vívida. Viví todo lo que quise vivir y más. Diosito fue muy generoso conmigo” Yolanda Andrade

Yolanda Andrade, conductora. (Agencia México)

Sin embargo, ha tomado terapia para enfrentar de la mejor manera la evolución de su padecimiento.

Por lo que ya no se preocupa del futuro, en su lugar aprovecha el presente y es feliz. Su prioridad es disfrutar la vida, por ello, manda un mensaje a las personas que pasan una “enfermedad de la chingada” como ella.

“Yo soy su amiga Yolanda Andrade, tengo una enfermedad de la chingada. Si tú estás pasando por una y estás deprimida, llora, sácalo y todo. Igual la enfermedad no se te va a quitar, pero disfruta la vida. Qué bueno que ya sabes. Igual, ¿sabes qué? Te preocupas tanto. Igual cae un pinche meteorito y nos lleva a la chingada a todos. Igual échale ganas. Hay que echarle huevos, cabrones” Yolanda Andrade

El momento quedó registrado en un video que compartió el programa Sale el Sol.

Yolanda Andrade no descarta que la brujería esté detrás de su mal estado de salud

No es ningún secreto, Yolanda Andrade tiene buenos y malos días.

A Yolanda Andrade a veces se le dificulta hablar y caminar por lo que necesita ayuda para realizar cosas que pueden parecer sencillas.

Yolanda Andrade muestra el ojo afectado por el aneurisma cerebral. (YouTube/ Berenice Ortiz / Tomada de video)

No obstante, aunque actualmente está en tratamiento y poco a poco ha visto mejoría, la presentadora de Montse & Joe no descarta que detrás de su malestar esté la brujería.

Por lo que aprovechó su encuentro con una bruja para pedirle que la ayude a que la dejen en paz y le recuerde a la persona que le hizo el daño que todo se regresa.

“Hay cosas que cuestan trabajo creer, pero no quiere decir que no existan. Como conocí a una bruja, pasaba por mi casa en una escoba y un día le pedí de favor que ya me dejara en paz con eso. Que no estaba bien, que esas cosas se regresan” Yolanda Andrade

Aunque sospecha quién de sus conocidos pudo haber recurrido a la magia negra para dañarla, no quiso dar nombres fren

te a la cámara del programa De Primera Mano.

“No, yo no voy a dar nombres de nada. Hay una brujita por ahí“, concluyó. Yolanda Andrade