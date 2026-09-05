Julio César Chávez estrenó su documental “Chávez vs Chávez” y la gran ausente fue Yolanda Andrade, quien no pudo asistir por cuestiones de salud.
El jueves 3 de septiembre fue la presentación del documental “Chávez vs Chávez” y se esperaba la presencia de Yolanda Andrade, quien lleva una gran amistad con el exboxeador.
Yolanda Andrade no acudió a la presentación del documental de Julio César Chávez
Durante un encuentro con los medios, Julio César Chávez fue cuestionado sobre Yolanda Andrade y por qué no había acudido a la presentación de su documental.
Julio César Chávez explicó que sí invitó a Yolanda Andrade e iba a asistir al evento, pero al final se sintió indispuesta.
“Iba a venir para acá, pero no pudo venir porque se sintió un poco malita, pero la voy a llevar a la casa para ver el primer capítulo”Julio César Chávez
El exboxeador y Yolanda Andrade han sido amigos desde hace varios años, por lo que Julio César Chávez quería compartir con la conductora el gran momento que vive.
Julio César Chávez prometió llevar a Yolanda Andrade a su casa para ver el primer capítulo de su documental y asegura que ha estado al pendiente de su salud.
Julio César Chávez lamenta el estado en el que se encuentra Yolanda Andrade
Yolanda Andrade padece esclerosis lateral amiotrófica y su estado de salud ha preocupado a sus allegados.
Julio César Chávez expresó que le “dolía” ver el estado en el que se encontraba Yolanda Andrade: “Claro que me duele, es como mi hermana”.
El deportista espera que Yolanda Andrade viva varios años y pueda compartir con ella muchos momentos felices.
“Siempre estoy con ella en las buenas y en las malas, como los amigos que somos”, expresó.
Yolanda Andrade ha revelado que uno de sus médicos le indicó que viviría alrededor de un año y medio, por lo que sus fans se alarmaron por sus declaraciones.
Ante la afirmación de Yolanda Andrade, Julio César Chávez espera que su amiga siga viva por muchos años.