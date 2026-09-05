Julio César Chávez estrenó su documental “Chávez vs Chávez” y la gran ausente fue Yolanda Andrade, quien no pudo asistir por cuestiones de salud.

El jueves 3 de septiembre fue la presentación del documental “Chávez vs Chávez” y se esperaba la presencia de Yolanda Andrade, quien lleva una gran amistad con el exboxeador.

Yolanda Andrade no acudió a la presentación del documental de Julio César Chávez

Durante un encuentro con los medios, Julio César Chávez fue cuestionado sobre Yolanda Andrade y por qué no había acudido a la presentación de su documental.

Julio César Chávez explicó que sí invitó a Yolanda Andrade e iba a asistir al evento, pero al final se sintió indispuesta.

“Iba a venir para acá, pero no pudo venir porque se sintió un poco malita, pero la voy a llevar a la casa para ver el primer capítulo” Julio César Chávez

Julio César Chávez y Yolanda Andrade (Instagram/@yolandaamor)

El exboxeador y Yolanda Andrade han sido amigos desde hace varios años, por lo que Julio César Chávez quería compartir con la conductora el gran momento que vive.

Julio César Chávez prometió llevar a Yolanda Andrade a su casa para ver el primer capítulo de su documental y asegura que ha estado al pendiente de su salud.

Julio César Chávez lamenta el estado en el que se encuentra Yolanda Andrade

Yolanda Andrade padece esclerosis lateral amiotrófica y su estado de salud ha preocupado a sus allegados.

Julio César Chávez expresó que le “dolía” ver el estado en el que se encontraba Yolanda Andrade: “Claro que me duele, es como mi hermana”.

El deportista espera que Yolanda Andrade viva varios años y pueda compartir con ella muchos momentos felices.

“Siempre estoy con ella en las buenas y en las malas, como los amigos que somos”, expresó.

Yolanda Andrade publica fotos desde el hospital y recibe mensajes de apoyo (Tomada de video)

Yolanda Andrade ha revelado que uno de sus médicos le indicó que viviría alrededor de un año y medio, por lo que sus fans se alarmaron por sus declaraciones.

Ante la afirmación de Yolanda Andrade, Julio César Chávez espera que su amiga siga viva por muchos años.