Karime Pindter -de 32 años de edad- se burló de cómo era migajera y habló de su relación con Luis ‘Potro’ Caballero.

Asimismo, Karime Pindter recordó que tras encontrarse con Luis ‘Potro’ Caballero -de 33 años de edad- en un nuevo reality, él salió mucho antes que ella.

Karime Pindter confiesa que fue una migajera con Luis ‘Potro’ Caballero, pero ya se rehabilitó

Una de las relaciones más conocidas de Karime Pindter fue la que mantuvo con Luis ‘Potro’ Caballero, cuando ambos participaron en Acapulco Shore.

A lo largo de las temporadas, Karime Pindter y Luis ‘Potro’ Caballero tuvieron una relación intermitente y al final fueron por caminos diferentes.

Hoy, Karime Pindter se burla de su relación con Luis ‘Potro’ Cabellero y cómo en su momento llegó a ser migajera.

Durante la conferencia de Jorge Lozano, Karime Pindter destacó que las migajeras se podrían rehabilitar, tal y como ella lo hizo.

Karime Pindter reconoció que por varias temporadas fue migajera y a nivel internacional.

Pero, salió adelante y así lo demostró cuando se reencontró con Luis ‘Potro’ Caballero en otro reality show.

Karime Pindter se burló de que Luis ‘Potro’ Caballero salió en la tercera semana de L Casa de los Famosos México 2025, mientras que ella llegó a la final.

“Yo migajeé a nivel televisión internacional en 28 países durante muchas temporadas, pero una migajera se puede rehabilitar, nos volvimos a encontrar en televisión, él salió a la tercera semana y yo salí más perra que Lassie la cachorra” Karime Pindter

Usuarios creen que Karime Pindter no supera a Luis ‘Potro’ Caballero tras burlarse de que fue migajera

En redes sociales se viralizó el video de Karime Pindter burlándose de la relación con Luis ‘Potro’ Caballero, por lo que las reacciones no se hicieron esperar.

Mientras que algunos aplaudieron que Karime Pindter ya se burle de su pasado en Acapulco Shore, otros la criticaron.

“Las veces que arrastre Karime a Potro ahí estaré para aplaudirle”, “Karime siempre tan icónica”, son algunos de los comentarios en redes sociales.

Y es que algunos usuarios le pidieron a Karime Pindter que ya superé su relación con Luis ‘Potro’ Caballero , pues él ya lo hizo.

El influencer se encuentra muy feliz con Fernanda de la Mora, con quien tiene un hijo llamado Luciano.

Por lo que creen que Karime Pindter no ha podido olvidar lo que vivió con Luis ‘Potro’ Caballero, pese a que ella diga lo contrario.