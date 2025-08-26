A través del canal de YouTube del periodista Edén Dorantes, Karime Pindter confirma que no será parte de la telenovela “Mi verdad oculta”.

Aunque Karime Pindter invirtió gran parte de su tiempo en “Mi verdad oculta”, la nueva telenovela del productor Carlos Moreno, al final no se quedó.

La influencer revela el porqué y sus declaraciones refuerzan el rumor que circula en redes sociales...

Karime Pindter (@karimepindter / Instagram)

Karime Pindter revela en YouTube el porqué no hizo telenovela Mi verdad oculta

Según sus declaraciones en el canal de YouTube, Karime Pindter estaba segura de que sería parte del elenco de la próxima telenovela “Mi verdad oculta”.

Proyecto al que Karime Pindter, de 32 años, fue invitada tras participar en el reality show de cocina del programa Hoy.

El productor Carlos Moreno, de 54 años, vio algo en la exhabitante de La Casa de los Famosos México 2024 y la invitó a ser parte de “Mi verdad oculta”.

Por lo que Karime Pindter leyó parte del guion del que sería su personaje y ensayó con el elenco.

Antes de entregarse a la nueva telenovela, se fue de vacaciones, dio por hecho que sus sueños poco a poco se cumplían, pero a su regreso a Ciudad de México, todo cambió.

A la influencer le dijeron que no sería parte de la producción ya que no daba el ancho; más tarde se enteró que el papel se lo dieron a alguien más.

"Me invitaron acabando ‘Hoy soy el chef’. Me invitaron a una lectura que obviamente muchos actores hicieron, algo vieron en mí, yo me eche mi coacheada, llegué haciendo la tarea, todo. Algo vieron en mí, y seguí llegando a las practicas, clasecitas, ensayos con algunos del elenco. Me fui de vacaciones... Y me dijeron que siempre no, muchas gracias, que no había dado el ancho, pero pues la verdad, yo me esforcé, siento que si lo estaba dando y luego me enteré que se lo habían dado a alguien más que no dudo que lo haga muy bien y creo que los tiempos de dios son perfectos" Karime Pindter

¿Nepotismo? Carlos Moreno dejó fuera de Karime Pindter de “Mi verdad oculta” para darle el papel a su hija

A poco de que Karime Pindter confirmara que no participará en “Mi verdad oculta”, telenovela que se estrenará a finales de este 2025 por Televisa, el motivo salió a la luz en redes sociales.

La cuenta de la red social X, Serios y sinceros, asegura que el productor Carlos Moreno dejó fuera a Karime Pindter de “Mi verdad oculta” porque le dio el papel a su hija .

Revelan motivo por el que Karime Pindter quedó fuera de "Mi verdad oculta" (@seriosysinceros / Red social X)

Rumor que toma fuerza tras las declaraciones de la influencer, quien dice estar segura de haber dado el ancho y que poco después de ser rechaza se enteró que el papel lo tiene alguien más.