Karime Pindter -de 32 años de edad ya borró todos sus videos íntimos luego de la filtración de la que fue víctima Wendy Guevara.

En video de YouTube, Karime Pindter le mostró todo su apoyo a Wendy Guevara -de 32 años de edad- luego de las amenazas que ha recibido.

Karime Pindter confiesa que ya borró sus videos íntimos tras filtración de Wendy Guevara

Karime Pindter ha demostrado tener una relación muy cercana a Wendy Guevara, por lo que fue cuestionada sobre el difícil momento que vive la influencer.

Esto luego de Wendy Guevara confesó que ha sido víctima de extorsión luego de que se filtró un video íntimo.

Karime Pindter, influencer. (@karimepindter)

En entrevista compartida para el programa Hoy en YouTube, Karime Pindter confesó que sí se ha grabado en la intimidad.

Sin embargo, a raíz de la filtración de la que fue víctima Wendy Guevara, Karime Pindter tomó una importante decisión y eliminó sus videos íntimos.

Karime Pindter destacó que tomó esa decisión como prevención, pues no quiere vivir una situación similar a la que vive Wendy Guevara.

En ese sentido, Karime Pindter invitó a las personas a que si se graban eliminen el video de inmediato para evitar que se filtren sin su consentimiento.

Karime Pindter debutará como actriz de telenovelas

Durante su conversación con el programa Hoy en YouTube, Karime Pindter se mostró emocionada por su próxima incursión en las novelas.

Y es que Karime Pindter tendrá un papel en la telenovela Papás por siempre, de la productora Rosy Ocampo.

“Ahí voy a andar, ahí voy a andar. Pues voy a grabar un capítulo especial y pues ahí empezaré a ver qué onda. Que vean mi poder” Karime Pindter

Karime Pindter destacó que se encuentra muy emocionada con esta nueva oportunidad en su carrera.

“Me llamaron y un día me la encontré en los pasillos de Televisa y que qué hubo, que qué onda, que cuándo, pues va” Karime Pindter

Señaló que no se tomará esta oportunidad a la ligera, pues quiere seguir incursionando en la actuación por lo que ya se está preparando.

“De verdad que ya me estoy preparando, ya estoy tomando clases de actuación, yendo al CEA y todo para poder dar el papel que me pongan” Karime Pindter

Sobre las posibles críticas que podría recibir, Karime Pindter aseguró que tiene talento y lo piensa demostrar en la pantalla.

“Ay, a poco ya hay polémica. No, pero el talento se trae” Karime Pindter