Karime Pindter -de 32 años de edad- tiene una sorprendente colección de miles de patitos de hule, uno de estos era pieza de museo.

A Karime Pindter le encantan los patitos de hule y suele presumir que su casa está llena de estos juguetes de goma.

Karime Pinter colecciona patitos de hule y tiene miles en su casa

Una de las actividades favoritas de Karime Pindter es coleccionar patitos de hule y tiene juguetes de este estilo de todos colores, hasta de otros países.

En entrevista con De Primera Mano, Karime Pindter habló de su colección de patitos de hule y cómo su colección aumentó gracias a sus fans.

“Coleccion0 patos de hule, tengo una gran colección y mis fans me han llenado de patos de hule que ya hasta estoy haciendo mi mini museo”, contó Karime Pindter.

Karime Pindter cuenta que tiene 5 mil patos de hule en su casa y de todos los estilos, por lo que ya tiene un “mini museo” de juguetes.

La influencer ha mostrado imágenes de su baño, el cual está lleno de patitos de hule.

Además de cientos de figuras de este tipo que le han dado sus amigos y fans.

Karime Pindter se robó un pato de hule de un centro comercial para su colección

Los patitos de hule nunca serán suficientes para Karime Pindter y confesó que se robó uno de estos juguetes de la exposición de un centro comercial.

“Me robé u pato de la plaza si lo vuelvo a ver, lo vuelvo hacer”, dijo Karime Pindter, quien no se arrepiente de haberse robado un patito de hule.

“Tengo más de 5 mil, de todos los lugares, de todos los países, me encanta”, dijo orgullosa Karime Pindter.

El amor de Karime Pindter por los patos de hule es “infinita”; incluso, fue madrina de una tienda donde se venden solamente estos peculiares juguetes.

Karime Pindter fue participante de La Casa de los Famosos México 2024 y uno de sus amigos le arrojó desde un helicóptero cientos de patitos de hule.