Yian López Semanat fue detenido el pasado viernes 31 de marzo y es una ficihita, pues Heidy Infante revela por qué delitos lo investigan y no es la primera vez que agrede a una mujer.

El 5 de marzo, Heidy Infante se presentó en el mercado aniversario del mercado Escuadrón 201 y Yian López Semanat la agredió física y sexualmente arriba del escenario.

Tras varios días de denunciar los hechos, la Fiscalía de la CDMX en colaboración con la del Estado de México, detuvieron a Yian López Semant en el municipio de Ecatepec.

Yian López Semanat fue vinculado a proceso y permanecerá en la cárcel 2 meses en prisión, mientras se realizan la investigaciones correspondientes.

Heidy Infante -de 44 años de edad- ya fue informada sobre cómo va su caso y durante una entrevista con el programa de Primera Mano reveló algunos detalles de la primera audiencia de Yian López Semanat.

Heidy Infante y Yian López Semanat (Especial )

Yian López Semanat tiene varias carpetas de investigación y un ingreso al reclusorio Oriente

Heidy Infante contó que ella se encontraban trabajando cuando le informaron de la detención de Yian López Semanat.

La primera audiencia se realizó el sábado 1 de abril e inició a las 16:49 de la tarde y Heidy Infante estuvo presente.

Según contó Heidy Infante, Yian López Semanat no trató de defenderse y se le vinculó a proceso, pues se aportaron varias pruebas que comprobaron la agresión de Yian López Semanat contra la cantante.

“Lo único que me causa consternación es el bullying y ataque cibernético de la gente y les quiero leer algo, y duele” Heidy Infante

Heidy Infante reveló que su caso hizo que se revelara que Yian López Semanat tiene tres carpetas de investigación por:

violencia intrafamiliar

abuso sexual a una menor

Además de un ingreso al Reclusorio Oriente en 2014.

“Señores, si estoy cometiendo un error, juzguelo usted mismo, porque después de oír eso, la sociedad se está librando de una persona que puede golpear no a una, si no que es una conducta” Heidy Infante

Yian López Semant y Heidy Infante (Especial )

Heidy Infante sintió miedo cuando su agresor llegó a la audiencia

La cantante revela que debido a los antecedentes de violencia de Yian López Semanat, el juez decidió que permaneciera en prisión, pues puede ser un peligro para ella.

Heidy Infante narra que cuando Yian López Semanat llegó a la audiencia, sintió temor y comenzó a temblar, incluso una psicóloga la tuvo que asistir.

“Mi cuerpo temblaba porque sentía que se venía, me tuvieron que describir que estaba esposado de pies y manos, para yo poder contenerme” Heidy Infante

Al parecer, Yian López Semanat no trató de defenderse y sus abogados argumentaron que su detención de no de forma correcta y que Heidy Infante no lo había señalado como su agresor.

Heidy Infante agradece a las autoridades por proceder de forma correcta contra Yian López Semanat, aunque sigue teniendo temor de que un allegado al cubano la quiera agredir.