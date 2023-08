Los MTV Miaw 2023 lograrían juntar de nueva cuenta a Yeri Mua y Aaron Mercury, ¿pero cómo? Este reencuentro se podría dar gracias al evento.

Y es que como se recordará Aaron Mercury fue uno de los influencers con los que Yeri Mua -de 20 años de edad- estuvo fuertemente relacionada.

Pues tras su rompimiento y polémica con Brian Villegas, Yeri Mua empezó a salir mucho con Aaron Mercury -de 22 años de edad-.

Yeri Mua y Aaron Mercury (Instagram/@AaronMercury)

Ambos parecían sostener una relación de noviazgo. Sin embargo fue en abril de 2023 cuando Aaron Mercury reveló lo que hubo detrás de su ”relación” con Yeri Mua.

Diciendo que sí estaban juntos, pero que jamás se pusieron ese título de novios y que incluso tras la polémica de su rompimiento, fue ella quien lo buscó.

Esto porque Yeri Mua quería disculparse con él tras haber contado mentiras a sus seguidores acerca de él y delo que había pasado en realidad.

Pero ahora, meses después de haber estado tan relacionados podrían volver a verse las caras en los MTV Miaw 2023.

¿Yeri Mua y Aaron Mercury juntos los MTV Miaw 2023?

Este fin de semana se está llevando a cabo todo lo relacionado con los MTV Miaw 2023, evento en el cual ya fueron captados Yeri Mua y Aaron Mercury, ¿pero iban juntos?

La respuesta corta es que no, pero esto no significa que no puedan reencontrarse, pues tanto Yeri Mua y Aaron Mercury tienen motivos para estar en los MTV Miaw 2023.

Pues este viernes 4 de agosto se está llevando a cabo la alfombra verde del evento, en la cual han empezado a desfilar los nominados de los MTV Miaw 2023.

Entre ellos Yeri Mua y Aaron Mercury, quienes ya hicieron su aparición. Por lo que todavía falta verlos el día fuerte del evento.

¿Yeri Mua y Aaron Mercury juntos los MTV Miaw 2023? (Instagram | Captura de pantalla)

¿En qué categorías están nominados Yeri Mua y Aaron Mercury en los MTV Miaw 2023?

Yeri Mua y Aaron Mercury ya desfilaron en la alfombra verde de los MTV Miaw y estas son las categorías en las que están nominados.

Aaron Mercury está nominado en los MTV Miaw 2023 dentro de la categoría de “Celebrity Crush” y “Coreo crack”.

Mientras que Yeri Mua está nominada en los MTV Miaw 2023 con la categoría “Bomba viral” gracias a los “encontronazos” y polémicas que ha tenido a lo largo del año.

Los MTV Miaw 2023 se llevarán a cabo el próximo domingo 6 de agosto y serán transmitidos por MTV Latinoamérica y Pluto TV a las 21:00 horas de México..