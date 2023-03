Yeri Mua rinde homenaje a Selena y al apartamento 512, pero no es la primera vez y así lucía.

La influencer veracruzana se volvió famosa por sus videos de maquillaje y esta vez usó su talento para caracterizarse de Selena.

Fue a través de un en vivo, que Yeri Mua -de 21 años de edad- mostró paso a paso cómo se “convirtió” en Selena Quintanilla.

Uno de los looks más icónicos de Selena, es cuando usó un traje morado y acampanado para un concierto en el Astrodome en Huston, Texas.

Este outfit de Selena es el más replicado y esta vez le tocó a Yeri Mua caracterizarse como la ‘Reina del Tex Mex’.

Selena Quintanilla (Tomada de video)

Yeri Mua se viste como Selena con un diseño exclusivo

La influencer quiso rendirle un homenaje a Selena, pero muy a su estilo y usó un traje del diseñador Javier Hernández.

Yeri Mua compartió en sus historias de Instagram, que anteriormente ya se había caracterizado como Selena.

Cuando tenía 17 años, Yeri Mua usó un traje morado de terciopelo, muy al estilo de Selena; cuatro años después, la influencer se volvió a vestir como la cantante.

Yeri Mua se caracteriza como Selena (Instagram/@yerimua)

En esta ocasión, su traje era de una tela más brillante y escotado, mientras que su maquillaje fue más cargado.

Yeri Mua compartió una serie de fotografías de su caracterización de Selena con la descripción: “Selena después de que le dieran su revolcón en el departamento 512″.

Yeri Mua se vistió como Selena hace cuatro años y volvió a recrear el look (Especial )

Critican a Yeri Mua por vestirse como Selena y ella responde con humor

Algunos de los seguidores de Yeri Mua la criticaron por vestirse como Selena, pues aseguran que no estaba al nivel de la cantante.

“Selena sí era natural”, “Selena era decente, no como tú”, “Arruinaste a un personaje, que falta de respeto” y “Selena recién salida de la rehabilitación”

Yeri Mua no se quedó callada y compartió una respuesta a todas las personas que la critican.

Yeri Mua se caracteriza como Selena (Instagram/@yerimua)

“Se me vas a criticar porque no me parezco a Selena, asegúrate de que tú no parezcas Yolanda Saldívar, tramposita” escribió la influencer junto a un video donde se reía.

Yolanda Saldívar es la mujer que asesinó a Selena Quintanilla, el 31 de marzo de 1995.

A pesar de las críticas, Yeri Mua se mostró satisfecha con su caracterización de Selena y hasta bromeó con la canción ‘El apartamento del chico 512′.