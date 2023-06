¿Yeri Mua mintió? La influencer de 21 años asegura que sigue embarazada y Naim Darrechi pide dejarla en paz.

Yeri Mua explotó en redes sociales, a unas horas de asegurar que interpondrá medidas legales contra Naim Darrechi por violentarla y que se someterá a un aborto.

Yeri Mua derramó lágrimas durante una transmisión en vivo, revelando que sigue embarazada y que aún no tiene claro qué hará al respecto.

En tanto, Naim Darrechi lamentó que su indiscreción haya generado una ola de hate en contra de la madre de su hijo, pidiéndo que los reclamos y acusaciones se las hagan a él.

“No soporto que me tachen de asesina”: Yeri Mua dice que ya no abortará para que la dejen en paz

Yeri Mua rimpió en llanto durante una transmisión en vivo, la noche del sábado 10 de junio, en la que suplicó que la dejen en paz.

“No soporto que me tachen de asesina”, dijo entre lágrimas Yeri Mua, mientras explicaba que se había retractado de su aborto ante el hate que ha recibido en redes sociales.

“Minimizan lo que él me hizo, con tal de que siga mi embarazo. Espero que ya estén contentas y me dejen en paz. Sí voy a seguir con el embarazo, pero ya déjenme en paz” Yeri Mua

Asimismo, Yeri Mua reiteró que emprenderá acciones legales contra Naim Darrechi y afirmó que no le permitirá ser parte de la vida de su hijo.

“Es difícil tener el bebé de alguien que me golpeó”, dijo Yeri Mua mientras reiteraba que no quiere tener un hijo de alguien como Naim Darrechi, quien de paso, dijo, huyó a Argentina.

Ante la presión que han ejercido sobre ella, Yeri Mua dijo que sí tendrá a su bebé aunque, “no me siento contenta con mi decisión”, pero seguirá adelante para que dejen de molestarla.

“He sido el culpable de todo esto, no le tireis a ella”, pide Naim Darrechi

Naim Darrechi parece haber seguido la transmisión en vivo de Yeri Mua, pues unas horas después pidió a través de sus historias en Instagram que dejen de tirarle hate a su ex.

“Todo esto ha sido mi culpa, ¿saben?, porque los problemas de pareja se arreglan en privado”.

Naim Darrechi lamentó que el haber ventilado sus problemas con Yeri Mua, ahora ella sea blanco de ataques y amenazas, por lo que pidió que sea a él a quien se dirija en hate.

“Yo pido por favor que si le van a tirar a alguien, que me tireis a mí, por favor, que he sido el culpable de todo esto, que no le tireis a ella porque ella ahora tiene un bebé dentro y si decide tenerlo, sabeis que una embarazada no puede sufrir porque todo eso se lo pasa al bebé”. Yeri Mua

Yeri Mua: Así reaccionó al enterarse que de su embarazo

Un día después de suplicar que la dejen en paz y de anunciar que sí seguirá con su embarazo para que dejen de acosarla, Yeri Mua volvió a Facebook.

La influencer compartió un video en el que buscó mostrar que al enterarse de su embarazo, el sábado 3 de junio, se sintió feliz y hasta celebró con sus amigos.

Yeri Mua indicó que dejó de documentar su embarazo cuando se realizó una ecografía, pues no estaba segura si seguiría adelante o lo interrumpiría.

Aunque ha afirmado que sí tendrá al bebé, Yeri Mua mostró que sigue dudosa, al comentar:

“Tenía demasiadas dudas y no quería pasar por un embarazo tormentoso, no así, Me parte el corazón, por que si quería ser madre, pero no como sucedieron las cosas, no lo ven ni si quiera a él en estos vídeos por que para mi no iba a ser parte de ello” Yeri Mua

Yeri Mua acompañó el video con un comentario en el que reiteró su pesar por que Naim Darrechi expusiera su decisión de abortar y con ello, provocara que las redes se le fueran encima, orillándola a seguir con el embarazo: