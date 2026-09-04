Se dice que Yeri Mua, cantante e influencer mexicana, conocida como la “Bratz Jarocha” sería quien entraría a La Casa de los Famosos México, tras la salida de Aldo Rendón.

Pues tras el anuncio de Galilea Montijo de que “este domingo entrará por el carrusel un nuevo habitante” a La Casa de los Famosos México, las especulaciones apuntan que el repunte será buscado con Yeri Mua en el reality.

Incluso hasta se reveló la cantidad que cobró Yeri Mua por semana para ser la nueva habitante de La Casa de los Famosos México.

🚨 ¡El último intento para evitar que muera La Casa de los Famosos México! 🏠💥



Se anuncia el ingreso de un nuevo habitante, y todo apunta a que podría tratarse de Yeri MUA 👀🔥. Mientras tanto, en TV Azteca ya se preparan para el estreno triunfal de La Granja VIP 🐄🌾, que… pic.twitter.com/2y5ZMu1NkI — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) September 4, 2026

Yeri Mua estaría cobrando 500 mil pesos por semana como la nueva habitante de La Casa de los Famosos México

La supuesta nueva habitante de La Casa de los Famosos México, la influencer Yeri Mua llegará con un cobro semanal en el reality que ha sorprendido a muchos.

Según filtraciones, Yeri Mua estará cobrando 500 mil pesos por semana durante su estancia en La Casa de los Famosos México como la nueva habitante.

Cifra que sorprende aún más, pues si Yeri Mua no ganará La Casa de los Famosos México, pero si llegara a la final, se habría llevado los 4 millones de pesos que equivale el premio del reality al último habitante en salir.