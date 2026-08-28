Te contamos qué pasó entre Marcelo Tinelli y Alejandro Stoessel. Durante muchos años fueron amigos y socios, aunque rompieron su vínculo tras un conflicto judicial.

Uno de las disputas más conocidas en la industria televisiva de Argentina es la que sostuvieron Marcelo Tinelli y Alejandro Stoessel.

Ellos se conocieron en los 90 cuando el papá de Martina Stoessel “Tini” dirigió Videomatch, show de humor conducido por Marcelo Tinelli.

Su colaboración siguió en Azul Televisión y se afianzó en Ideas del Sur, donde Alejandro Stoessel sería gerente de contenidos.

El conflicto judicial entre Marcelo Tinelli y Alejandro Stoessel que acabó con su amistad

Pese a la buena relación que tenían Marcelo Tinelli y Alejandro Stoessel, esta comenzó a presentar problemas.

Todo ocurrió en 2008 tras el éxito arrollador de la telenovela Patito Feo que logró el reconocimiento internacional y el crecimiento como marca con grandes ganancias.

Alejandro Stoessel (Especial)

En plena popularidad del proyecto, Ideas del Sur le informó a Alejandro Stoessel mediante un comunicado que no continuaría en la empresa.

Al salir de la empresa, Stoessel demandaría en 2009 a Marcelo Tinelli e Ideas del Sur.

Alejandro Stoessel reclamó por la desvinculación laboral. También aseguró que le tocaba participación y regalías por la telenovela Patito Feo.

Durante seis años, la disputa legal de Marcelo Tinelli y Alejandro Stoessel se dirimió en los tribunales.

Para marzo del 2015, las autoridades desestimaron la querella de Stoessel, que apeló la decisión.

No obstante, en noviembre de ese año, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confirmó su resolución.

Tras el fallo, el papá de Tini tuvo que pagar el costo del proceso judicial , lo que generó que sus cuentas fueran embargadas.