La actriz mexicana Yalitza Aparicio y la creadora de contenido SuperHolly, revelaron sus momentos más vergonzosos en pantalla y contestaron algunas preguntas de sus fans.

Recordemos que recientemente SuperHolly y Yalitza Aparicio causaron polémica; sin embargo, quien protagonizó los memes fue Galilea Montijo.

Todo comenzó en enero de este año, pues la creadora de contenido, incluyó a la oaxaqueña en una sección de su canal, de nombre ‘Reaccionando al inglés de…’.

Esto dividió opiniones en redes sociales, y no precisamente por la respuesta de Yalitza Aparicio, pues la mexicana incluso hizo una video reacción del contenido de SuperHolly.

SuperHolly y Galilea Montijo (Tomada de video)

Fue un comentario desacertado por parte de Galilea Montijo, lo que propició que la polémica creciera.

“Cuando tengas la lana de Sofía Vergara, Yalitza Aparicio y de todas las que criticas, entonces platicamos, nena”, dijo la comunicadora.

Esto desató que los usuarios arremetieran en contra de Montijo, pues las críticas de SuperHolly suelen ser constructivas.

Yalitza Aparicio y SuperHolly confiesan los momentos más vergonzosos que han vivido en pantalla

Esta semana, Yalitza Aparicio y SuperHolly compartieron en redes sociales su encuentro y este jueves lanzaron el video juntas, tras la polémica con Galilea Montijo.

Yalitza Aparicio y Superholly (Twitter/@superholly)

Las famosas, compartieron cuáles han sido los momentos más vergonzosos de cada una en pantalla.

“Lo bueno de mis videos es que nadie me ve, bueno, más que mi esposo; él me quiere ayudar y le digo ‘no, no, mejor no’”, comentó Superholly

“Me da como pena, no sé por qué, explayarme sola en frente de la cámara. Cuando estoy un poco nerviosa, batallo con mi español y se empieza a notar que no es mi primer idioma”. SúperHolly

Por su parte, Yalitza Aparicio confesó que ella “huía de las cámaras y lloraba frente a una cámara” cuando su mamá le tomaba una fotos en la infancia.

“Cuando te paran a hacer una escena, yo decía ‘esto no es sencillo, está una cámara enorme con personas atrás”, compartió la actriz oaxaqueña sobre sus primeras escenas.

“Cuando dicen acción, todo mundo está en silencio y mis pies estaban temblando. De hecho cuando yo me vi en la película, estaba viendo esa parte para ver si sí se notaba cómo temblaban mis pies”. Yalitza Aparicio

Yalitza Aparicio y SuperHolly publican colaboración en YouTube; critican a Galilea Montijo

Yalitza Aparicio y Superholly, hablaron un poco sobre los medios de comunicación, tras la reciente polémica con Galilea Montijo.

En el clip que logró reunirlas, titulado ‘Respuestas sin filtros’, contestaron algunas preguntas que sus fans les hicieron a través de Instagram.

En una de ellas, señalaron que no les gustó la forma en la que los programas de entretenimiento se van “a extremos de exageración, mentiras”.

Yalitza Aparicio, Superholly (Instagram/@hollyradio)

“Toda una historia que nunca sucedió y además valerse de la flojera de la gente”, agregó SuperHolly con referencia a lo ocurrido con la conductora.

“Un gran porcentaje de gente no se va a tomar el tiempo de ir más allá, investigar, pues me parece poco ético, la verdad”, expuso molesta la youtuber.

“Yo por eso a veces les digo a los medios ‘bueno es que sabes más de mi vida”, opinó Yalitza Aparicio al respecto.

Por su parte, SuperHolly comentó en respuesta a la oaxaqueña de 28 años: “Yo sí digo que se pasan los medios amarillistas”.

Por otro lado, Yalitza Aparicio confesó que estaba nerviosa por trabajar en un cortometraje en el que tendría que hablar inglés, con referencia a ‘Hijas de brujas’.

Esto debido a que aceptó no tener un buen nivel de inglés, sin embargo, SuperHolly la animó: “Nadie se puede ofender si alguien pronuncia con un acento extranjero su idioma”.

Yalitza Aparicio y SuperHolly formaron un gran vínculo y compartieron una serie de anécdotas y opiniones desde sus respectivas perspectivas.