Yailin La Más Viral fue detenida en República Dominicana por portación de armas de fuego, las cuales autoridades encontraron al interior del vehículo en el que se trasladaba.

El operativo y detención fue realizado por la Policía Nacional alrededor de las 11:47 de la mañana, reportando una pistola Glock 19 quinta generación con dos tiros y una pistola Zoraki con cinco tiros.

El vehículo −un Lamborghini verde con placas Z007935− fue interceptado por autoridades en la calle Aris Azar, ubicada en el sector Los Mina, en Santo Domingo Este, República Dominicana.

Ahora, Yailin La Más Viral está a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal. Investigaciones pretenden esclarecer la procedencia de las armas halladas en el auto.

Asimismo, se desconoce la identidad de los dos acompañantes que viajaban con la cantante.

Yailin La Más Viral, cantante. (@yailinlamasviral)

Circula video de la detención de Yailin La Más Viral

La noticia de la detención de Yailin La Más Viral rápidamemte se difundió en medios nacionales y en redes sociales, colocando a la cantante dominicana en medio de la polémica.

Vecinos del lugar de los hechos grabaron el momento en el que Yailin La Más Viral era detenida y trasladada fuera de la zona.

Por lo que se aprecia en las imágenes, la cantante fue esposada por elementos de la Policía Nacional, quienes la subieron a una de las camionetas que fueron parte del operativo.

Yailin La Más Viral estaba cubierta parcialmente con la capucha de su sudadera, esto mientras el vehículo quedaba a resguardo de las autoridades.

La Policía Nacional reiteró su compromiso para garantizar la seguridad de la ciudadanía y actuar en este caso conforme a la ley.