Jueza impuso una multa de 500 mil pesos dominicanos a Yailin La Más Viral como parte del proceso judicial que enfrenta por presunta posesión de armas de fuego.

Abogados de la cantante sostienen que las armas localizadas al interior de su vehículo no son de su clienta y que otra persona las introdujo sin su consentimiento.

Tras su arresto, Yailin La Más Viral fue trasladada al destacamento policial de Los Mina, posteriormente a la Fiscalía de Santo Domingo Este y finalmente remitida a la Cárcel Preventiva de San Luis.

La cantante dominicana continúa en proceso mientras se revisa su caso para que el Ministerio Público determine los cargos en su contra y las medidas legales.

Yailin La Más Viral (@yailinlamasviralreal / Instagram)

Autoridades encuentran dos armas de fuego en vehículo de Yailin La Más Viral

La mañana del 24 de marzo, un operativo tuvo lugar en Santo Domingo Este, República Dominicana, que terminó con el arresto de Yailin La Más Viral.

Elementos de la Policía Nacional incautaron dos armas de fuego halladas en el Lamborghini de la cantante: una Glock 19 quinta generación y una pistola Zoraki, ambas cargadas.

Videos del arresto circularon en redes sociales y mostraron el momento en el que Yailin La Más Viral, esposada, era subida a un vehículo policíaco.

De acuerdo con los primeros informes del caso, la cantante iba acompañada de dos personas más, de quienes se desconoce su situación legal y sus identidades.

Los abogados de la cantante reiteraron que el Ministerio Público sabe de quiénes provienen las armas halladas, asegurando que hay una investigación preliminar en contra de los responsables.