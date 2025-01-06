Hay nueva pelea entre Tekashi 69 y Yailin La Más Viral. El cantante está contrademandando a su ex pues asegura lo quiere explotar económica y mediáticamente.

Cabe señalar que Yailin La Más Viral demandó por varios motivos a Tekashi 69 en septiembre de 2024.

De acuerdo con la cantante de República Dominicana, su ex novio abusó física y emocionalmente de ella, así como la defraudó y la explotó.

Tekashi 69 y Yailin La Más Viral (@6ix9ine / Instagram)

Tekashi 69 contrademanda a Yailin La Más Viral acusándola de buscar explotarlo económica y mediáticamente

Queda claro, Tekashi 69 y Yailin La Más Viral terminaron su relación romántica y laboral en los peores términos.

Tekashi 69 -de 28 años de edad- y Yailin La Más Viral -de 22 años de edad- protagonizan una nueva pelea mediática que tendrá que resolverse en los juzgados.

Mientras que la cantante acusa a su ex novio de fraude y abusos físico y emocionales, él no se queda callado y le responde, también por la vía legal.

Mediante un video enviado al programa El Gordo y La Flaca, la abogada de Daniel Hernández (nombre real del cantante), aclara que Jorgina Lulú Guillermo Díaz (nombre real de la cantante) miente.

Según la letrada, Yailin La Más Viral usó y sacó provecho de Tekashi 69, quien al verla en una mala situación la ayudó sin ningún interés desde el momento que la conoció.

“Cuando Tekashi conoció a Yailin, ella y su bebé de 3 meses habían sido abandonadas y se encontraban en una situación de indigencia económica, por compasión él les brindó apoyo emocional y financiero”, explica la abogada. Abogada de Tekashi 69

Tachando de malagradecida a la cantante, la abogada asegura que la presencia de Tekashi 69 en la vida de Yailin La Más Viral impulsó la carrera de ésta y aún así le pagó mal.

“Desempeñando papel fundamental en el avance de la carrera de Yailin; sin embargo, Yailin retribuyó su bondad con violencia, documentada en múltiples videos, lo que la llevó a ser arrestada por agresión agravada con un arma, cargos que Daniel decidió no presentar”. Abogada de Tekashi 69

Y negando que Daniel Hernández quiso facturar con su ruptura con Yailin La Más Viral, la mujer explica que el cantante lanzó la canción La Respuesta porque fue la forma en que canalizó su angustia.

Por lo que el rapero no le quiso hacer daño a su exnovia y tampoco lo intentó, pero no dejará que ensucien su nombre con “una demanda llena de acusaciones infundadas para explotarlo con fines económicos y por publicidad”.

Acusaciones que tacha de falsas y oportunistas, sin fundamentos.

Tekashi 69 dedica canción Respuesta a Yailin La Más Viral en medio de contrademanada

En la Respuesta, Tekashi 69 asegura haber priorizado la carrera de su expareja antes que la suya; sin embargo, no menciona el nombre de Yailin La Más Viral.

Asimismo, Tekashi 69 dice haberle dado todo económica y sentimentalmente a la mujer que hoy dice no recordar lo bueno de su historia juntos, en este caso Yailin La Más Viral.

Incluso dice querer a su hija ‘Cattamilly’ como si fuera suya y aún así ella lo traicionó. Y aunque acepta que vivieron un amor tóxico, no se arrepiente.

Qué esperas, da play al video de La Respuesta: