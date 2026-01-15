A lo largo de muchos años se ha hablado de una rivalidad entre Yadhira Carrillo y Lety Calderón, quienes se enamoraron del mismo hombre, nada menos que Juan Collado.

Lety Calderón, de 57 años de edad, mantuvo una relación con el abogado, de edad desconocida, a finales de los años noventa. Tienen dos hijos en común y, por tanto, mantienen una buena relación.

Yadhira Carrillo, por su parte, se casó con Juan Collado, pero no tienen hijos en común; sin embargo, la actriz, de 52 años de edad, asegura que aún son cercanos.

Debido a que ambas son muy importantes en la vida del abogado, muchas personas se preguntan si las actrices son amigas o enemigas.

La realidad es que no son íntimas amigas, pero tampoco son rivales. Esto quedó claro cuando Leticia Calderón reveló que disfruta junto a uno de sus hijos de la telenovela “Los hilos del pasado”.

La actriz contó que su hijo le toma la mano cuando ve el melodrama en el que participa Yadhira Carrillo:

“Creo que la novela es muy buena. Lla historia es maravillosa. Nosotros vemos la novela y él siempre la ve conmigo. Es la primera novela que me agarra la mano porque le gustar sentir que esta ahí conmigo” Leticia Calderón

Lety Calderón junto a su hijo Luciano (@letycalderon79 / Instagram)

Yadhira Carrillo reacciona a comentario de Lety Calderón

El comentario de Lety Calderón fue muy bien recibido por Yadhira Carrillo, quien a modo de respuesta le mandó un beso a través del programa Despierta América:

“Ay, le mando un beso ¡Yes! Es que está muy buena. Sí, está muy padre. Le mando un beso enorme” Yadhira Carrillo

Yadhira Carrillo disfruta su soltería

Por otro lado, a la par de celebrar el éxito de “Los hilos del pasado”, Yadhira Carrillo dijo estar disfrutando de su soltería.

“Estamos muy contentos así, estamos muy bien y le deseo lo mejor”, indicó y enseguida dijo que aunque está ocupada por su regreso a las telenovelas, le da tiempo de llevar una vida orgánica.

“Me funciona para la piel, me funciona para el estado de ánimo, para la energía, me funciona muy bien, o sea, para tu estar médico.”, subraya. Yadhira Carrillo

Asegurando que no se deprimió tras su separación, por el contrario, su energía se elevó, reitera estar bien con su familia y con el apoyo de Juan Collado por lo que no está buscando aún un nuevo amor.