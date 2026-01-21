Yadhira Carrillo -de 52 años de edad- es hospitalizada tras padecer influenza y no pudo acudir al final de la novela que marcó su regreso a la televisión.

La salud de Yadhira Carrillo se vio comprometida tras padecer una enfermedad respiratoria y tuvo que someterse a un tratamiento médico.

Yadhira Carrillo fue hospitalizada tras contagiarse de influenza

Previo al final de ‘Los hilos del pasado’, el elenco de la novela tuvo un encuentro con medios y la gran ausente fue Yadhira Carrillo, protagonista del melodrama.

Laura Flores -de 62 años de edad- fue quien reveló que Yadhira Carrillo no había acudido al evento ya que se había contagiado de influenza y estaba en el hospital.

“Pobrecita, no, le dio influenza. Pero estuvo, está hospitalizada, de hecho. Está hospitalizada. Bueno, yo no sé si siga hospitalizada, pero hoy me escribió y me dijo que estaba ingresando al hospital. Entonces, sí está delicado” Laura Flores

Yadhira Carrillo (Especial )

Yadhira Carrillo fue hospitalizada y hasta el momento se desconoce su estado, lo que ha provocado preocupación entre sus fans.

Hasta el momento, Yadhira Carrillo no ha dado detalles de su estado de salud y si ya fue dada de alta.

Laura Flores y Yadhira Carrillo tuvieron gran cercanía durante las grabaciones de la telenovela, por lo que las actrices están en constante contacto.

Yadhira Carrillo y Laura Flores (Agencia México )

¿Influenza o Covid? Esto se sabe de la salud de Yadhira Carrillo

Laura Flores fue quien aseguró que Yadhira Carrillo padecía influenza y estaba hospitalizada, pero la actriz podría estar enferma de otro padecimiento.

José Albero Castro, productor de la novela donde trabaja Yadhira Carrillo, reveló a los medios que la actriz no acudió a su evento porque tenía Covid-19.

“Hoy con la desgracia que le dio Covid, no pudo llegar, estaba muy triste. Platicamos un poquito en la tarde", dijo José Alberto Castro.

Yadhira Carrillo ha sido reservada sobre su enfermedad y por el momento solo se sabe que padece una enfermedad respiratoria.

Por lo pronto, amigos y fans de Yadhira Carrillo le han enviado sus mejores deseos en redes sociales.