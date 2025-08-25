Tras dichos de Lety Calderón argumentando que cuando Juan Collado estaba con Yadhira Carrillo de 52 años de edad, no veía a sus hijos, la actriz reaccionó en YouTube.

Y es que si algo quedó claro es que Yadhira Carrillo quiere enfocarse en su persona y sus proyectos, dejando atrás su vínculo con Juan Collado de 61 años de edad y por ende, Lety Calderón.

¿Mala madrastra? Yadhira Carrillo reacciona en YouTube a haber alejado a hijos de Lety Calderón de Juan Collado

Ahora que el rumor de que Yadhira Carrillo y Juan Collado están separados es mucho más fuerte, Lety Calderón se sinceró sobre la ex relación del padre de sus hijos, dando una fuerte acusación.

A pesar de que Lety Calderón de 57 años de edad, no acusó directamente a Yadhira Carrillo como la culpable de que Juan Collado y sus hijos no se vieran, sí lo dejó entre ver.

Yadhira Carrillo, actriz. (@yadhira_carrillo)

Y es que aseguró que el tiempo de Juan Collado estuvo casado con Yadhira Carrillo, el abogado no tuvo acercamiento con sus hijos, incógnita que dejó al aire.

Ante ello, en un encuentro con la prensa mostrado en YouTube, Yadhira Carrillo fue cuestionada sobre haber alejado a Juan Collado de sus hijos con Lety Calderón, pero ¿qué dijo?

La actriz prefirió evadir totalmente los dichos de Lety Calderón y solo cuestionó a la prensa sobre si tenían alguna otra pregunta.

“¿Alguien quiere preguntar, comentar algo más?”. Yadhira Carrillo, actriz.

Recordemos que en el pasado Lety Calderón y Yadhira Carrillo tuvieron encontronazo porque la esposa de Juan Collado dio declaraciones sobre los hijos de la actriz.

Leticia Calderón (Agencia México)

Fue así que comenzó una disputa entre ambas, específicamente porque Lety Calderón se molestó de que Yadhira Carrillo estuviera de portavoz de la relación de Juan Collado con sus hijos.

Tras ello, Yadhira Carrillo ha preferido no dar declaraciones sobre la vida privada de Juan Collado y Lety Calderón, así como el vínculo que tienen con sus hijos en común.

Yadhira Carrillo hará un podcast, pero advierte en YouTube que no hablará de Juan Collado

Yadhira Carrillo está por emprender nuevos negocios lejos de polémicas con Juan Collado, advirtió en YouTube.

No solo se trata del regreso de Yadhira Carrillo a las telenovelas, sino que la actriz reveló en YouTube que iniciará su propio podcast para hablar temas “de actualidad”.

Sin embargo, dejó claro que este no tocará el tema de Juan Collado con varias negativas que dio a la prensa en su llegada a la CDMX.

“No, no, no, no hablaré [de la catarsis con Juan Collado]”. Yadhira Carrillo, actriz.

Hasta el momento, no se saben más detalles del podcast de Yadhira Carrillo como cuánto se estrenará, si abordará temas con expertos o si bien, será de pláticas entre famosos.