Diego Boneta revela que Juan Gabriel fue un “gran mentor” para él dentro de su carrera pero ¿y Luis Miguel?

Durante un podcast del YouTuber Oso Trava, Diego Boneta de 34 años de edad, reveló que para él, Juan Gabriel fue un ·gran mentor” para su carrera.

¿Qué dijo Diego Boneta sobre Juan Gabriel?

Durante una entrevista a Diego Boneta, el actor reconoció a Juan Gabriel como “el compositor latino más importante de la historia”, revelando que para él fue un gran mentor:

“Juan Gabriel fue un gran mentor para mi, que es algo que muy poca gente sabe” Diego Boneta

Diego Boneta reveló que conoció a Juan Gabriel cuando se mudó un verano a Los Ángeles y él estaba trabajando en su segundo disco en España, por lo que viajó esperando conocerlo y poder componer juntos.

“Me acuerdo perfecto porque él pasó por mi al aeropuerto y nos fuimos manejando en su coche, dos horas a su casa. Yo no lo podía creer: yo saliendo con mi maleta y Alberto ahí” Diego Boneta

Diego Boneta revela que Juan Gabriel lo ayudó a terminar una canción

Durante la entrevista en el podcast de Oso Trava, Diego Boneta reveló que Juan Gabriel y él fueron muy cercanos, tanto que incluso lo considera como un gran mentor para su carrera.

Incluso reveló que cuando platicaron sobre su disco, Diego Boneta reveló que n o podía terminar una canción y Juan Gabriel le pidió ponerla.

Tres días después, Juan Gabriel le dice a Diego Boneta que se tomó el atrevimiento de terminar su canción:

“La oye dos veces manejando. Pasan días y nada, haciéndole preguntas.... Creo que son de esas oportunidades, de una vez en la vida, que puedes conocer a tus héroes. En este caso, Alberto, una persona tan sencilla, tan humilde, y un genio... Nunca he conocido a nadie así” Diego Boneta

Diego Boneta reveló que Juan Gabriel le confesó que no quiso terminarla a propósito porque quería terminarla con él; incluso le dijo que no tenía que usarla si no quería o le gustaba:

“Fíjate que me tomé la libertad de terminar la letra de la canción que te estaba costando trabajo. No la tienes que usar si no te gusta, no te comprometes en lo más mínimo, no pasa nada. Nada más que no la quise terminar a propósito porque quise terminarla contigo” Diego Boneta

Por lo que para Diego Boneta fue un sueño componer con Juan Gabriel cuando tenía tan solo 16 años de edad.

Además, durante el podcast mencionó que no solo Juan Gabriel fue un gran mentor, sino también otros grandes artistas le han dado grandes consejos como Luis Miguel y Tom Cruise.

Finalmente, Diego Boneta compartió el consejo que Juan Gabriel le dio y que para él, fue una de las mejores lecciones de vida:

“¿Sabes por qué los Beatles son los Beatles? Porque lograron bajar el balón que estás sintiendo a una canción que se llama I Want to Hold Your Hand, algo sencillo que todo mundo va a entender. La virtud está en ese sentimiento... que es complicadísimo, que quieres casi casi inventar palabras, está en simplificar eso, no en hacerlo más complicado" Diego Boneta