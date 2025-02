A días de darse a conocer que la Fiscalía General de la República de México (FGR) ordenó a Netflix modificar el contenido de Luis Miguel, la serie por una denuncia que interpuso Issabela Camil, Diego Boneta reacciona.

Con la elegancia y prudencia que caracterizan a Issabela Camil, ésta se negó a abordar la polémica que rodea a Luis Miguel, la serie, biopic protagonizada por Diego Boneta.

Contrario al actor, quien reprobó que hoy en día no se permita la libertad de expresión en México y hasta dio por hecho que detrás de esta decisión hay “uso ventajoso de fuerzas políticas”.

En octubre de 2023, Issabela Camil interpuso una demanda contra Netflix por Luis Miguel, la serie, biopic de Luis Miguel -de 54 años de edad- protagonizada por Diego Boneta -de 34 años de edad-.

Issabela Camil -de 56 años de edad- informó no haber autorizado el uso de su imagen en Luis Miguel, la serie así como reprobó la forma en que su personaje contó su supuesta historia con el cantante.

Por lo que basándose en la Ley Olimpia, autoridades correspondientes dieron la razón a la empresaria y modelo.

Cabe mencionar que la mencionada ley prohíbe divulgar, compartir, distribuir y publicar imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento.

Aún cuando las imágenes divulgadas de contenido sexual sean representadas por una tercera persona que sea identificable.

Al respecto, Issabela Camil se negó expresar su sentir frente a micrófonos de Venga La Alegría, matutino de TV Azteca.

Medio al que le confesó que Sergio Mayer -de 58 años de edad- la está animando a contar su vida en un libro, pero no está segura de hacerlo en su totalidad.

Cambiando radicalmente de tema, la esposa del político advirtió que su trabajo es prioridad.

Por lo que actualmente está concentrada en la línea de productos cosméticos que acaba de lanzar junto a su esposo y su hija mayor Antonia Mayer Camil -de 18 años de edad-.

Tema que aprovechó para desmentir que con frecuencia recurre al bótox pues no le gustó el efecto cuando lo probó.

“No, no me gustó el Bótox, o sea, sí me he puesto cosas y digo: ‘híjole, no me encanta por aquí, esto no es lo que quiero seguir’. Estos tratamientos que hago, que ayudan al colágeno, pero más allá, algo invasivo, algo que sangre, no, eso sí, todavía no”

Issabela Camil