El nombre del violinista Brian King Joseph se viralizó en las redes sociales luego de que se dio a conocer que demandó a Will Smith por acoso.

Tras darse a conocer esta acusación, muchas personas se han cuestionado sobre quién es Brian King Joseph, participante de America’s Got Talent en 2018.

¿Quién es Brian King Joseph, violinista que demandó a Will Smith por acoso?

Tras ser violinista de la última gira de Will Smith, Brian King Joseph demandó al actor por presunto acoso sexual y despido injustificado.

Brian King Joseph se ha desarrollado como músico profesional de Washington D.C.

A través de sus redes sociales comparte varias de sus actuaciones como violinista eléctrico.

¿Cuántos años tiene Brian King Joseph, violinista que demandó a Will Smith por acoso?

Brian King Joseph tiene 33 años.

¿Quién es la esposa de Brian King Joseph, violinista que demandó a Will Smith por acoso?

El violinista Brian King Joseph no tiene esposa; su estado civil actual no se menciona públicamente.

En septiembre de 2018, Brian King Joseph publicó en sus redes sociales una “publicación de aprecio” dedicada a su novia, Kimmy Tan.

En ella mencionó que habían estado juntos durante seis años y que ella lo había apoyado en los momentos difíciles.

¿Qué signo zodiacal es Brian King Joseph, violinista que demandó a Will Smith por acoso?

Brian King Joseph nació el 25 de abril de 1992, por lo que es del signo zodiacal Tauro.

¿Cuántos hijos tiene Brian King Joseph, violinista que demandó a Will Smith por acoso?

No se tiene información sobre si Brian King Joseph tiene hijos.

¿Qué estudió Brian King Joseph, violinista que demandó a Will Smith por acoso?

Se desconoce información sobre los estudios de Brian King Joseph.

¿En qué ha trabajado Brian King Joseph, violinista que demandó a Will Smith por acoso?

La trayectoria de Brian King Joseph combina formación clásica, presencia en televisión y actuación en escenarios.

Su nombre comenzó a circular con mayor fuerza tras su paso por un programa televisivo America’s Got Talent en 2018, donde alcanzó una instancia decisiva y logró captar la atención del público estadounidense.

Ocupó el tercer lugar en la temporada 13 después de ofrecer actuaciones llenas de energía que combinaron violín clásico con música electrónica y pop.

Durante la competencia, Joseph reveló que padecía neuropatía, una afección nerviosa que afectaba sus manos y que, según le dijeron, podría afectar su capacidad para actuar.

De acuerdo con la demanda, el vínculo entre Joseph y Smith inició en diciembre de 2024, cuando el músico fue convocado para actuar en un espectáculo en San Diego.

Posteriormente fue invitado a unirse a su gira de 2025 y a tocar en su próximo álbum.

Brian King Joseph ha actuado en eventos importantes, incluyendo partidos de la NBA y espectáculos corporativos, ha colaborado con artistas consagrados.

Lanzó música original y se hizo de un gran número de seguidores en línea.

¿Por qué el violinista Brian King Joseph demandó a Will Smith por acoso?

Brian King Joseph acusó a Will Smith por acoso, conducta depredadora y represalias laborales tras denunciar un episodio que vivió cuando perdió las llaves de su hotel.

En la demanda se describe una serie de situaciones que según el violinista fueron en escala con el paso de los meses y derivaron en un episodio que calificó como “traumático”.

Esto luego de que vivió lo que describe como una “intrusión en un hotel” en Las Vegas en marzo cuando el violinista regresó a su cuarto y se dio cuenta que alguien había estado y dejó varias pertenencias entre las que se incluía:

Toallitas húmedas

Una botella de cerveza

Un pendiente

Una mochila roja

Un frasco de medicamento contra el VIH con el nombre de otra persona

Una nota que decía: “Brian, vuelvo como muy tarde a las 5:30, solo nosotros (un corazón dibujado), Stone F”

El violinista informó al personal de seguridad del hotel y a los representantes de Smith, además de que denunció el incidente a la policía.

Según la seguridad del hotel, no había indicios de entrada forzada y solo los miembros del equipo de representación de Smith tuvieron acceso a la habitación mientras él no estaba.

Pocos días después, un miembro del equipo directivo lo humilló por el incidente y le anunció su despido, sugiriendo que se había inventado toda la situación.

De acuerdo con la demanda presentada ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, no hubo ningún esfuerzo por verificar las preocupaciones de seguridad que habría mostrado.

Brian King Joseph acusa directamente a Will Smith de “comportamiento depredador” y de “prepararlo deliberadamente para una mayor explotación sexual”.

Esto luego de que su relación se volvió cercana y comenzaron a pasar tiempo a solas y Smith le expresó en más de una ocasión que entre ellos existía una conexión especial que no tenía con otras personas.

La demanda alega que, debido al despido, el violinista padeció trastorno de estrés postraumático y pérdidas económicas.

Y es que a él le mencionaron que lo despedían porque la gira “estaba moviéndose en una dirección diferente”, pero después contrataron a otro violinista.

Lo que interpretó como una represalia directa por haber denunciado el incidente.

Por lo que solicita que un jurado determine una indemnización económica por daños y perjuicios.

La demanda incluye a Smith y a su empresa, Treyball Studios Management.

El abogado de Smith, Allen B. Grodsky, rechazó de manera categórica las acusaciones.