Will Smith -55 años- subió una sesión de fotos con Jada Pinkett Smith -52- y los usuarios ya le advirtieron que ahí no es.

Por el Día de Acción de Gracias, Will Smith compartió con sus fans una sesión de fotos con toda su familia, incluyendo a Jada Pinkett Smith.

Y es que pese a las declaraciones recientes que Jada Pinkett Smith hizo sobre Will Smith y las veces que ha hablado sobre el actor, tal parece que a él siguen sin importarle.

Pues en la sesión de fotos, Will Smith aparece abrazado de Jada Pinkett Smith y hasta besándola, lo cual provocó las críticas de los usuarios.

La sesión de fotos de Will Smith con Jada Pinkett Smith genera una ola de críticas

A través de su Instagram, Will Smith compartió una sesión de fotos con toda su familia, incluyendo a Jada Pinkett Smith.

Y es que esta sesión de fotos con Jada Pinkett Smith, no fue del agrado de los más de 64 millones de seguidores de Will Smith, quienes criticaron sus fotos.

En las fotos de Will Smith, el actor aparece con sus tres hijos y su primera esposa:

Trey Smith -31 años-

Jaden Smith -25 años-

Willow Smith -23 años-

Sheree Zampino -56 años-

Sin embargo, lo que generó las críticas hacia Will Smith es que en una de las fotos, él aparece besando y abrazando a Jada Pinkett Smith.

Cabe recordar que Jada Pinkett Smith ha provocado varias polémicas no solo con su libro, sino con las declaraciones que hizo después de lo ocurrido en la ceremonia de los Oscar en 2022.

Los usuarios piensan que Will Smith no ha aprendido pese a los comentarios de Jada Pinkett Smith

La sesión de fotos para Acción de Gracias de Will Smith han provocado toda una ola de críticas por parte de los usuarios.

Pues en las fotos Will Smith aparece con Jada Pinkett Smith, quien con sus comentarios ha dejado expuesto al actor.

Lo cual ha hecho que los usuarios piensen que Will Smith no ha aprendido y le recomiendan que “se de cuenta”, que “ahí no es”; incluso aseguran que merece un trato mejor del que le ha dado Jada Pinkett Smith.

Pues en varias ocasiones, las declaraciones de Jada Pinkett Smith se han considerado como bastante polémicas ya que han dejado mal visto a Will Smith o su relación con ella.

De momento, Will Smith no ha contestado a las críticas que sus fotos con Jada Pinkett Smith han generado; tampoco ha limitado los comentarios en la red social.