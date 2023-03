La más grande ausencia de los Premios Oscar 2023, aunque ya se sabía por anticipado, fue la de Will Smith, quien fue vetado de la ceremonia tras golpear a Chris Rock.

En los Premios Oscar 2022, Will Smith le pegó en la cara a Chris Rock tras una burla de este a la alopecia de Jada Pinkett Smith.

Que ganara el premio a Mejor Actor, su discurso en lagrimas y su posterior celebración, provocaron una serie de reacciones hasta el día de hoy, un año después.

Sin embargo, la consecuencia inmediata más fuerte se dio por parte de la Academia, quien le prohibió el regreso a los Premios Oscar por 10 años.

Will Smith golpea a Chris Rock (Chris Pizzello / Chris Pizzello/Invision/AP)

¿Cuándo regresará Will Smith a los Premios Oscar?

La Academia de cine de Hollywood vetó a Will Smith de los Premios Oscar 2023 y posteriores entregas hasta el 2032; una década completa.

Tras darse a conocer este castigo en contra de Will Smith, el actor lo aceptó, señalando que no asistirá a los Premios Oscar 2023 ni subsecuentes hasta cumplir su castigo.

A pesar de lo que muchos esperaban, el protagonista de Hombres de Negro no apeló la decisión ni entabló alguna queja formal en su contra.

Asimismo, la Academia no ha vuelto a hablar del asunto, ni siquiera para una posible reducción al castigo.

Jada Pinkett Smith y Will Smith (Evan Agostini / Evan Agostini/Invision/AP)

Esto a pesar de que el actor ya se ha disculpado en reiteradas ocasiones con Chris Rock; aunque este parece que no ha aceptado la disculpa de Will Smith.

Por su parte, Jada Pinkett Smith señaló que era un trato injusto para su esposo, pero tampoco lanzó una controversia para que se levantara el veto.

Hay que mencionar que Jada Pinkett Smith no está castigada; sin embargo, decidió no asistir a los Premios Oscar hasta que Will Smith lo haga.

¿Los Premios Oscar podría levantarle el veto a Will Smith?

Si bien Will Smith parece resignado a no asistir a los Premios Oscar en 10 años, la pregunta es si estos le levantarían el veto antes.

Tras su ausencia de los Premios Oscar 2023, todo parece indicar que no será así; sin embargo, la moral y reglas de Hollywood son muy laxas.

Si Will Smith lograra otra nominación, es posible que se le levantaría el veto, pues la Academia siempre ha tratado de tener a todos los nominados en la ceremonia.

El problema es que la gran mayoría de proyectos de Will Smith son olvidables o no cumplen con las características de una película de Oscar.

Will Smith (Apple+)

En más de 20 años de carrera, sólo ha sido nominado en 3 ocasiones, de las cuales se llevó una (la de la polémica de 2022).

Las próximas películas de Will Smith son Bad Boys 4 y Soy Leyenda 2, obras que no parecen apuntar para una nueva nominación a Mejor Actor.

Así que por lo menos en los próximos 5 años nos perderemos de la presencia del actor en los Premios Oscar.

Con información de Variety