Los Premios Oscar 2022 causaron un gran revuelo a nivel mundial, pues el evento que premia lo mejor del cine se convirtió en tendencia después de que Will Smith golpeara a Chris Rock.

Esto porque el comediante, previo a presentar el premio a una de las categorías, realizó una pequeña rutina en la cual realizó una broma de la apariencia de Jada Pinkett Smith, esposa del actor.

El chiste de Chris Rock causó molestia en la pareja de actores, provocando que Will Smith se levantara de su asiento y fuera directo hasta el escenario, donde estaba el comediante.

Todo para propinarle lo que pareció una cachetada y dejando estupefactos no solo a los presentes, sino también a los televidentes que seguían la transmisión.

Ahora, un año después del incidente, Will Smith volvió a hablar de lo ocurrido en aquella noche de los Oscar 2022. Revelando que le costó trabajo, pero que por fin pudo perdonarse por su error.

Will Smith y Chris Rock en los Oscar 2022 (Robyn Beck / AFP / AFP)

Will Smith visita México y recuerda el golpe a Chris Rock en los Oscar 2022

Will Smith fue uno de los invitados al evento México Siglo XXI 2023, llevado a cabo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México por parte de Fundación Telmex-Telcel.

Por lo que el actor se presentó para hablar ante los becarios de esta fundación acerca de su historia de éxito, pero también la de sus fallos y errores como persona.

Pues Will Smith no pudo evitar recordar su encuentro con Chris Rock durante la noche de los Oscar 2022. Mencionando que fue un día que no le hubiera gustado vivir .

Will Smith (AP/Chris Pizzello / Chris Pizzello/Invision/AP)

Will Smith se perdona por haber golpeado a Chris Rock durante los Oscar 2022

Después de que se viralizara el golpe que Will Smith le dio a Chris Rock, las críticas en contra del actor estuvieron a flor de piel, pues incluso en redes pidieron que se le quitara el Oscar que recién había ganado.

Pero ahora, a más de un año del polémico encuentro, Will Smith mencionó que por fin logró perdonarse por su acciones de aquél día.

Incluso el actor mencionó que el secreto de la vida y del mundo es poder tener la capacidad de “recuperarse de los tropezones”.

Contando que pese a lo difícil de todo lo que vino después, logró aceptar lo que había hecho y perdonarse por ello.