Se reveló una demanda contra Jada Pinkett Smith; amenazas, acoso e intimidación entre las acusaciones.

La actriz y productora Jada Pinkett Smith -de 54 años de edad- enfrenta una controversia judicial.

Confirman demanda contra Jada Pinkett Smith, la acusan amenazas, acoso e intimidación

El medio Us Weekly reveló que el pasado 7 de noviembre se presentó una demanda contra Jada Pinkett Smith por más de 54 millones de pesos.

Dicho recurso legal fue presentado por Bilaal Salaam, amigo y exsocio de Will Smith, quien pide una disculpa de Jada Pinkett Smith por falsas acusaciones.

Jada Pinkett Smith (Agencia México )

En la demanda se detalla que Jada Pinkett Smith confrontó en septiembre 2021 a Bilaal Saalam en el vestíbulo del cine Regency Calabasas Commons.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, Jada Pinkett Smith fue “verbalmente agresiva” en una fiesta privada.

Esto porque la famosa se acercó con Bilaal Saalam con “aproximadamente siete miembros de su séquito” para encararlo.

La intimidación de Jada Pinkett Smith escaló contra el amigo de Will Smith.

En la demanda se indica que la actriz dijo a Saalam que dejara de contar sus asuntos personales, ya que “terminaría desaparecido o recibiría una bala”; además de que le exigió un acuerdo de confidencialidad.

Asimismo, Bilaal Salaam detalló que uno de los socios de Jada Pinkett Smith lo siguió hasta su auto mientras seguía “agrediéndolo verbalmente”.

Jada Pinkett Smith (John Locher / John Locher/Invision/AP)

El giro de tuerca vino cuando seis meses después de lo ocurrido el actor Duane Martin -de 60 años de edad-contactó a Salaam para pedirle ayuda.

¿El problema? Necesitaban auxilio para gestionar la crisis pública tras la cachetada de Will Smith a Chris Rock en los Premios Oscar.

Sin embargo, Bilaal Salaam se negó a ayudar a la pareja de actores en actividades “ilegales, poco éticas o moralmente comprometedoras”.

De acuerdo con Salaam, su conciencia no le permitiría participar en “ningún encubrimiento o campaña de relaciones públicas engañosas”.

Chris Rock y Will Smith (Agencia México)

Jada Pinkett Smith habría participado en campaña de desprestigio contra exsocio de Will Smith

Tras negarse a gestionar la crisis de Jada Pinkett Smith y Will Smith, Bilaal Salaam fue amenazado por Duane Martin.

El amigo de Will Smith fue advertido de que “enfrentaría serios problemas”.

Según se menciona en la demanda Bilaal Salaam, su negativa provocó una campaña de desprestigió donde participó Jada Pinkett Smith.

Mediante entrevistas a nivel nacional, Jada Pinkett Smith habló de forma indirecta de Bilaal Salaam diciendo que habría creado un rumor.

El cual señalaba que Will Smith tenía una relación con el actor Duane Martin.

Además, la actriz acusó a Salaam de haberla “extorsionado por dinero” a ella y Will Smith.