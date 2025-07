¿Wendy Guevara no está conforme por como luce? Revela que tiene planeado aumento de busto y luxación de costillas.

En entrevista para YouTube, Wendy Guevara -de 31 años de edad- confesó que tiene planeado someterse a cirugías estéticas y es que desea mejorar su imagen.

Wendy Guevara se encuentra muy emocionada con su participación como conductora de La Casa de los Famosos México 2025.

Sin embargo, Wendy Guevara sorprendió al revelar que quería lucir una nueva imagen para La Casa de los Famosos México 2025, sin embargo por razones externas ya no pudo entrar al quirófano.

Y es que Wendy Guevara ya tiene claro cuáles serán sus próximas cirugías y espera llevarlas a cabo este mismo año.

En entrevista para el programa Hoy, Wendy Guevara confesó que desea aumentarse el busto, además de que le van a hacer luxación de costillas.

Wendy Guevara confesó que desde hace tiempo desea someterse a estos procedimientos estéticos, sin embargo tuvo que revelar a los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 por la ausencia de Marie Claire.

Esto provocó que sus planes tuvieran que ser retrasados, aunque Wendy Guevara señaló que será a finales de este año que se someta a un aumento de busto y luxación de costillas.

“Entonces, yo me lo iba a hacer antes de la casa, pero como a una mujer —que no voy a decir el nombre, Marie Claire— se le ocurrió irse a la Copa América, me pusieron a destapar habitantes. Dije: ‘no, pues entonces no voy a alcanzar a hacerme la cirugía’. Ya vendrá después en diciembre o noviembre”

Wendy Guevara