¿Wendy Guevara hija de Laura Bozzo? Se ve en La casa de los famosos México para hacerlos sufrir en especial a Poncho de Nigris y Sergio Mayer.

Desde su estreno La casa de los famosos México ha causado gran controversia, por lo que las personas han empezado ha mostrar quienes son sus favoritos.

Wendy Guevara -de 29 años de edad- se ha convertido en una de las integrantes más queridas de La casa de los famosos México.

Pero no solo sus seguidores le han mostrado su apoyo, sino que Laura Bozzo -de 71 años de edad- ya hasta la adoptó como hija.

Laura Bozzo confesó que se siente identificada con Wendy Guevara por esta razón, ¿crees que podrían ser madre e hija?

A tres semanas de su estreno, Wendy Guevara se ha convertido en una de las grandes favoritas para ganar La casa de los famosos México.

Wendy Guevara no solo se ha ganado el corazón de los televidentes de La casa de los famosos México, sino que Laura Bozzo se declaró su fan.

En entrevista presentada por el programa Hoy, Laura Bozzo señaló que ya había adoptado a Wendy Guevara como su hija.

Laura Bozzo confesó que se siente identificada con Wendy Guevara porque es autentica en La casa de los famosos México y no le importa lo que piensen de ella.

“La veo y me veo, de verdad que la veo y me veo. Como me río, como me divierto; es auténtica como yo, le vale un carajo lo que la gente diga, se muestra sin complejos y esa es Laura”

Laura Bozzo