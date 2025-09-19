Carlos Bonavides de 84 años, revive a Huicho Dominguez para el comercial de una papelería; sin embargo, recibe críticas por falta de ahorro.
Y es que a través de redes sociales se dio a conocer un video del actor Carlos Bonavides interpretando una vez más a su icónico personaje de Huicho Dominguez, causando todo un revuelo en ellas.
¿Por qué Carlos Bonavides fue criticado en redes tras revivir a Huicho Dominguez para un anuncio?
En redes sociales, Carlos Bonavides decidió revivir a su personaje de Huicho Dominguez para anunciar el negocio de una papelería; sin embargo, no fue tan bien recibido como pensó.
Pues muchos criticaron a Carlos Bonavides por su comercial de una papelería en Ciudad Juárez, Chihuahua asegurando que el comercial parecía “de los 80”, e incluso algunos señalaron la importancia de planificar un retiro.
Otros usuarios más calificaron a Carlos Bonavides con su personaje de Huicho Dominguez como “anticuado” o “ridículo”; aunque también hubo quien defendió al actor.
Pues expresaron su admiración de que, a pesar de su edad y problemas, continuara buscando trabajo y siguiera adelante.
Cabe recordar que hace unos años, Carlos Bonavides confesó haber pasado por situaciones difíciles como adicciones, un divorcio y la pérdida de su casa para pagar sus deudas.
Esto aunado a su retiro, hecho por el cual el actor de Huicho Dominguez ya no ha encontrado un trabajo estable.