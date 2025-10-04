A mediados de septiembre, Carlos Bonavides -de 84 años de edad- generó preocupación por lo que parecía su futuro tras éxito como presentador de televisión.

Esto debido a que el también actor reapareció en diversos videos promocionando papelerías, restaurantes o pequeños emprendimientos.

Carlos Bonavides desmiente tener dificultades económicas

Carlos Bonavides es un actor y presentador de televisión, entrañable por su personaje de Huicho Domínguez.

En mayo de 2024 habló por primera vez de problemas económicos, revelando que tuvo que vender su casa por falta de dinero para su mantenimiento y el pago de algunas deudas.

Ahora, pese a sus declaraciones de hace un año, Carlos Bonavides desmintió estar en la ruina.

En una entrevista del 1 de octubre de 2025, recuperada del canal de Marco Antonio Silva, reveló la verdad de su situación actual.

De acuerdo con el presentador de televisión, se encuentra bien y estable, económicamente hablando.

En este sentido, aseguró que se hace cargo de todas las cuentas que se tengan que pagar, desde gas, luz, seguro médico y demás.

Carlos Bonavides dejó en claro que su familia siempre será su mayor prioridad, por lo que los pagos para su bienestar son lo más importante.

“Yo pago esta casa de todo a todo, pago todo”, aseguró Carlos Bonavides.

Carlos Bonavides habla de los videos que preocuparon a sus fans

Carlos Bonavides también explicó cuál es la verdad detrás de sus videos promocionando pequeños emprendimientos.

Y es que en muchos de ellos hace publicidad para negocios locales, lo que generó respuestas de admiración y críticas.

Por un lado porque había quienes aplaudían sus ganas de trabajar y por no “hacer menos” este tipo de ofertas laborales.

Mientras que otros se fueron al extremo y criticaron al presentador por “rebajarse”, haciendo mofa a su presente por “no haber ahorrado para su futuro”.

Sin embargo, Carlos Bonavides explicó que todo empezó un día que decidió colocar un letrero vendiendo saludos y hasta mentadas de madre.

El presentador afirma haber obtenido buen dinero ese día, el problema fue que un reportero captó el momento y se viralizó.

Sin embargo, para Carlos Bonavides no hay nada denigrante en este tipo de actos, recordando que muchas personas viven del comercio informal.