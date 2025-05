Mariana Seoane le pide disculpas a Susana Zabaleta después de decir que Ricardo Pérez era un ”mantenido”.

Y es que ahora Mariana Seoane de 48 años de edad, le pidió una disculpa pública Susana Zabaleta de 60 años después de criticar a su pareja, Ricardo Pérez de 30 años de edad.

Durante una entrevista con los medios en el Aeropuerto Internacional de la CDMX, Mariana Seoane se arrepintió de sus declaraciones y le pidió perdón a Susana Zabaleta y a Ricardo Pérez:

“Yo no tengo ni idea de la relación entre ellos, al contrario, les deseo todo el amor del mundo. Si tuve el error de haberlo repetido, pido una disculpa pública a Susana y a Ricardo”

Incluso Mariana Seoane aseguró que entendía la molestia de todos tras sus declaraciones polémicas sobre la relación de Susana Zabaleta y Ricardo Pérez.

Incluso el hijo de Susana Zabaleta, Matías Gruener calificó a Mariana Seoane de “ignorante” y “envidiosa”.

“Entiendo la molestia de todo el mundo. Vi una entrevista de su hijo Matías, que primero que nada quiero felicitar a Susana porque tiene un hijo talentoso. Yo no quiero pleito con nadie”

Mariana Seoane se disculpó públicamente con Susana Zabaleta y Ricardo Pérez, luego de decirle “mantenido” al comediante y pareja de la cantante.

Y es que durante la promoción de su canción Amantes en peligro, la cual habla las relaciones entre mujeres mayores y hombres menores, Mariana Seoane habló sobre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez.

Pues cabe mencionar que la pareja se lleva 30 años de diferencia, por lo que Mariana Seoane habló sobre ellos e inquirió que Susana Zabaleta mantenía a Ricardo Pérez:

“Generalmente nunca es mal visto de un hombre a una mujer, como que generalmente a los hombres les gustan las mujeres más jóvenes y, ¿por qué a nosotras no nos pueden gustar los hombres más jóvenes? Pero yo no soy Susana Zabaleta, no mantengo a nadie”

Mariana Seoane