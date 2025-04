Susana Zabaleta -de 60 años de edad- tiene medio de terminar su relación con Ricardo Pérez, declaró en entrevista.

La cantante y el comediante iniciaron una relación a principios de 2024.

Siendo que a año y medio del inicio de su noviazgo, Susana Zabaleta le tiene pavor a que el amor con Ricardo Pérez se termine.

Susana Zabaleta dio una entrevista exclusiva a Pati Chapoy en la que profundizó en su relación con Ricardo Pérez.

Y es que se hizo todavía más evidente que la actriz y cantante está profundamente enamorada del comediante.

Pues en cuanto Ricardo Pérez salió a tema, Susana Zabaleta esbozó una sonrisa de oreja a oreja.

Pati Chapoy cuestionó a la cantante sobre si tenía miedo de perder al comediante y la relación tan genuina que han construido.

Momento en el que Susana Zabaleta admitió con mucha seguridad que le tiene más miedo a terminar con Ricardo Pérez, que a la propia muerte .

“Me da más miedo eso que la muerte”, externó la actriz y cantante de su actual relación.

Fue a lo largo de la entrevista que Susana Zabaleta hizo un repaso de su pasado amoroso.

Pues no ocultó que desde joven siempre tuvo muchos novios y hombres que la quisieron conquistar .

Sin embargo, no había tenido oportunidad de compartir su vida con alguien como Ricardo Pérez.

Ya que, por lo que fue contando Susana Zabaleta, había sido ella quien llevaba las riendas de sus relaciones.

Siendo el comediante el primer hombre que ha resuelto cosas por ella a nivel personal y de pareja, y hasta en asuntos cotidianos.

Ricardo me necesitaba y yo necesitaba urgentemente a Ricardo. Un hombre que se hiciera cargo de mí en todos los sentidos. Un hombre que me pusiera una alfombra roja como no me ha puesto ninguno".

Suzana Zabaleta