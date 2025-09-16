Thiago Medina -de 22 años de edad- se debate entre la vida y la muerte tras un accidente que lo mantiene con respiración asistida; el joven fue participante de Big Brother en 2022.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 12 de septiembre de 2025 cuando el joven viaja en su motocicleta. Informes señalan que Thiago Medina portaba casco de seguridad.

¿Qué le pasó a Thiago Medina? Ex participante de Big Brother chocó contra un automóvil

Autoridades argentinas han informado que el accidente ocurrió alrededor de las 7:50 de la noche mientras Thiago Medina viajaba solo.

Del mismo modo se reportó el inicio de las investigaciones, esto por medio de la obtención de videos de cámaras de seguridad colocadas en la zona.

Thiago Medina (Instagram | @thi4go_km)

Pese a las labores, la investigación se vio impedida debido a que en la zona del accidente no hay buena iluminación en las calles.

Sin embargo, en redes sociales se comenzó a difundir un video que muestra el momento exacto del choque.

Por lo que se alcanza a distinguir en las imágenes, y de acuerdo con lo narrado por los testigos del accidente, Thiago Medina impacta contra la parte trasera de un Chevrolet Corsa.

El conductor fue identificado como José Fernando Córdoba, hombre de 40 años de edad.

Uno de los testigos, identificado como Raúl, aseguró que no reconocieron al joven debido a que tenía el casco de seguridad.

Del mismo modo, señaló que muchos conductores no se quisieron detener y conformó la falta de iluminación en la zona.

Raúl acompañó al joven en todo momento y le dio la mano, señalando que se quejaba de fuertes dolores y que “tenía ganas de vomitar”.

Por su parte, la ambulancia tardó alrededor de 40 minutos en llegar al lugar, siendo que Thiago Medina fue trasladado al Mariano y Luciano de la Vega Moreno.

¿Cuál es el estado de salud de Thiago Medina tras accidente en moto?

El impacto provocó que Thiago Medina saliera disparado por encima del automóvil, lo que le generó múltiples daños en el cuerpo y en los órganos.

El joven tuvo que ser operado de emergencia, por lo que tras la intervención se encuentra en terapia intensiva con respiración asistida.

Entre algunos de los daños recibidos se encuentran dos costillas rotas, un pulmón y el hígado perforados y la clavícula rota.