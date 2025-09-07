¿Qué le pasó a Alejandro Fernández? A través de las redes sociales informó que tenía que cancelar dos conciertos en Estados Unidos por enfermedad.

De inmediato usuarios se preocuparon por el estado de salud de Alejandro Fernández -de 54 años de edad-, quien se ha mantenido activo ofreciendo varios conciertos como parte de su gira ‘De Rey a Rey’.

¿Cuál es el estado de salud de Alejandro Fernández? Cancela dos conciertos por enfermedad

El nombre de Alejandro Fernández se viralizó en las redes sociales luego de que dio a conocer que tenía que cancelar dos conciertos en Estados Unidos.

Alejandro Fernández, cantante. (Agencia México)

Fue a través de una historia en su cuenta de Instagram que Alejandro Fernández informó que por motivos de salud se veía obligado a cancelar dos de sus presentaciones.

Alejandro Fernández detalló que sufre de salmonelosis, por lo que los médicos le recomendaron guardar reposo total por los siguientes cuatro días.

La salmonelosis es una infección bacteriana que suele provocar fiebre, diarrea, dolor abdominal y vómitos.

Es por este motivo que Alejandro Fernández tenía que cancelar sus conciertos en Dallas y El Paso, Texas, programados para este 6 y 7 de septiembre, respectivamente.

“Queridos amigos de Dallas y El Paso, desgraciadamente he estado batallando con salmonelosis y, por indicación médica, debo guardar reposo total los próximos cuatro días” Alejandro Fernández

Este mensaje generó gran preocupación entre sus seguidores, por lo que de inmediato le mandaron mensajes de aliento.

Sin embargo, Alejandro Fernández dejó en claro que pese a esta complicación de salud, se encuentra confiado de que pronto podrá continuar con su gira.

Y es que adelantó que los conciertos de la próxima semana en Phoenix y Las Vegas no sufrirán modificaciones y se realizarán conforme al calendario establecido.

“¡Nos vemos la próxima semana en Phoenix y Las Vegas!” Alejandro Fernández

Alejandro Fernández también compartió el parte médico en donde se le indica que debe de guardar reposo en los próximos días.

Alejandro Fernández (@alexoficial / Instagram )

¿Cuándo serán las nuevas fechas de los conciertos que pospuso Alejandro Fernández por enfermedad?

Sin embargo, Alejandro Fernández apunto que sus conciertos en Dallas y El Paso serán pospuestos.

“Los conciertos de Dallas y El Paso serán pospuestos” Alejandro Fernández

En su mensaje, Alejandro Fernández anunció que las nuevas fechas serán en el mes de octubre:

18 de octubre, en Fort Worth (Dickies Arena).

19 de octubre, en El Paso (Don Haskins Center).

Alejandro Fernández explicó que los boletos que ya tenían las personas serán válidos para las nuevas fechas.

En su mensaje, Alejandro Fernández agradeció a todas las personas por su cariño y comprensión.

“Gracias de corazón por todo su cariño y comprensión” Alejandro Fernández