Alejandra Guzmán -de 55 años de edad- protagonizó un caos en el aeropuerto tras agredir a un reportero al estilo Bad Bunny.

Las cámaras de varios medios de comunicación captaron el momento en el que, alterada por preguntas incómodas, Alejandra Guzmán reacciona violenta.

Esto, luego de que un reportero enfrentara a Alejandra Guzmán cuestionándole sobre la polémica alrededor de su hermano, Luis Enrique Guzmán.

Alejandra Guzmán agrede a reportero rompiéndole el celular

Alejandra Guzmán fue captada en un aeropuerto de México, donde miembros de la prensa empezaron a cuestionarla sobre su familia.

Harta de que la persigan por el tema de Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna, Alejandra Guzmán sobre reaccionó contra un reportero.

Alejandra Guzmán (@laguzmanmx)

Exigiendo respeto a todos los reporteros, Alejandra Guzmán dejó claro que no hablaría nada acerca de su papá o hermano.

No obstante, un entrevistador fue insistente y encaró a Alejandra Guzmán sobre el proceso legal de Luis Enrique Guzmán.

En el que, presuntamente, Alejandra Guzmán será testigo para demostrar que Apolo tiene un vínculo con Luis Enrique Guzmán .

“Me vale madre”, gritó Alejandra Guzmán luego de tirar y romper el celular del reportero.

Alejandra Guzmán (@laguzmanmx)

El resto de camarógrafos y reporteros quedaron sorprendidos con la reacción violenta de Alejandra Guzmán.

Y es que, luego de agredir al reportero del medio Chisme No Like, la cantante continuó su camino y no dirigió ni una palabra más a las cámaras.

“Cuando respetes, pides respeto”, remató Alejandra Guzmán señalando al miembro de la prensa.

Finalmente, Alejandra Guzmán se marchó del aeropuerto a bordo de una camioneta negra con vidrios polarizados.

¿Qué pregunta alteró a Alejandra Guzmán y la hizo agredir a un reportero?

Los abogados de Mayela Laguna explicaron que tras dos audiencias, no se llegó a ningún acuerdo con Luis Enrique Guzmán.

Quien sigue asegurando que no tiene ningún lazo biológico con Apolo .

En este sentido, también será solicitada la presencia de Alejandra Guzmán como testigo de que sí existe un vínculo con el niño, hijo de Mayela Laguna.

En entrevista, el abogado de Mayela Laguna, explicó que Alejandra Guzmán tendrá que declarar.

Así como acreditar que hubo un vínculo por parte de la familia Guzmán Pinal con el niño.

“Nuestras pruebas testimoniales fueron admitidas, no sólo de nuestros testigos, sino también la de Alejandra Guzmán, pues le solicitamos al juez y este autorizó y ordenó que tiene que venir a declarar y acreditar el vínculo que hubo de más de cuatro años con el niño”. Abogado de Mayela Laguna

Si Alejandra Guzmán no se presenta a comparecer como testigo, la cantante podría “recibir una multa o un arresto, ya lo determinará el juez”.