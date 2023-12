Alejandra Guzmán se puso agresiva con un reportero y ni su familia entiende qué pasó.

Las preguntas incómodas sobre su familia incomodaron a Alejandra Guzmán, quien desquitó su furia con un reportero de Chisme No Like.

La cantante se encontraba en el aeropuerto, cuando la prensa la abordó y ella arrojó la cámara de un reportero.

Alejandra Guzmán se hartó de la prensa y su forma de actuar desconcertó a su familia

Elisa Beristain y Javier Ceriano defendieron a su reportero de la agresión de Alejandra Guzmán.

Chisme No Like compartió un video donde se escucha la pregunta que enfureció a Alejandra Guzmán, de 55 años de edad.

“Un juez ordenó que te presentaras en calidad de testigo ¿Qué vas hacer?” preguntó el reportero a Alejandra Guzmán.

La reacción de la cantante fue tomar el celular del reportero y tirarlo al piso: “Ya, me vale madre. Así no”.

Alejandra Guzmán no fue invitada a la boda de Michelle Salas por esta razón (Agencia México / Agencia México)

Esta situación dividió opiniones, pero quien está impresionada por la forma de actuar de su tía es Camila Valero, de 26 años de edad.

Camila Valero mencionó que ignoraba lo ocurrido con Alejandra Guzmán, pero le parecían indispensable la relación entre la prensa y los famosos.

“Eso es noticia para mí, no tenia idea. Pero yo creo que es importante (la relación con la prensa) ustedes me ayudan, yo los ayudo. Para mí siempre ha sido muy importante llevar una buena relación, ser amable y que ustedes lo sean conmigo” Camila Valero

Chisme No Like quiere demandar a Alejandra Guzmán por agredir a su reportero

Camila Valero no quiso profundizar en el tema de Alejandra Guzmán, pero ni ella entiende qué pasó con su tía.

Alejandra Guzmán no se ha manifestado por romper la cámara del reportero, pero Chisme No Like estaría buscando demandarla.

Javier Ceriani -de 52 años de edad- arremetió contra Alejandra Guzmán y aseguró que “de esta no se iba a salvar”.

“No se va salvar de esto, nos va a enfrentar” dijo Javier Ceriani, mientras que Elisa Beristain asegura que su pregunta había sido respetuosa.

Alejandra Guzmán (@laguzmanmx)

Desmiente que su reportero haya tocado a Alejandra Guzmán y mostraron el video que lo demostraba.

Eduardo García -reportero que cuestionó a Alejandra Guzmán- acudió a denunciar a la cantante por romper su equipo de trabajo.

Según información de Chisme No Like, las autoridades ya habrían citado a Alejandra Guzmán el 13 de diciembre, para aclarar lo ocurrido en el aeropuerto.

Javier Ceriani aseguró que también piensan demanda a Alejandra Guzmán en Estados Unidos, pues el programa se transmite allá y la cantante atacó a su colaborador.