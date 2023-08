“Ve a tus hijos”: Jorge Van Rankin le pide a Luis Miguel no olvidarlos y le recuerda lo que él sufrió cuando era niño.

Luis Miguel -de 53 años de edad- se encuentra nuevamente en el ojo del huracán luego de que regresó con gran éxito a los escenarios tras cuatro años de ausencia.

Después de 3 presentaciones en el Movistar Arena en Argentina, Luis Miguel ha generado tanta expectación que incluso han surgido versiones que señalan que se encuentra usando dobles.

En medio de las especulaciones en torno a Luis Miguel, Jorge Van Rankin fue cuestionado sobre todo lo que ha surgido con el regreso del cantante.

En un encuentro con varios medios de comunicación, Jorge Van Rankin -de 60 años de edad- habló sobre el romance de Luis Miguel y Paloma Cuevas.

Además, Jorge Van Rankin confesó que aunque se encuentra peleado con Luis Miguel, si lo invita a uno de sus conciertos no dudaría en asistir.

Uno de los grandes amigos de Luis Miguel fue Jorge Van Rankin; sin embargo, en los últimos años, el conductor ha confesado que se ha alejado del cantante.

Ahora que nuevamente Luis Miguel se encuentra en boca de todos por su tour 2023, Jorge Van Rankin fue cuestionado sobre las especulaciones que circulan en torno al cantante.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Jorge Van Rankin destacó que no tiene boletos para ver a Luis Miguel porque ya lo ha visto 200 veces.

Sin embargo, Jorge Van Rankin reconoció que Luis Miguel se veía muy bien durante sus conciertos en Argentina.

Al ser cuestionado sobre los presuntos dobles de Luis Miguel, Jorge Van Rankin se molestó pues señaló que ya son teorías muy locas.

“Ustedes también parecen locos, ¿dobles de qué? Cómo va a ser un doble yo lo vi y platique, ahí me habría dado cuenta”

Jorge Van Rankin pidió no hacer caso a los rumores de supuestos dobles, pues eso no es verdad.

Jorge Van Rankin destacó que estuvo peleado con Lui Miguel por 22 años , pero se reencontraron hace tres años y pudieron cenar juntos.

En ese sentido, Jorge Van Rankin señaló que en la cena estuvo muy bien con Luis Miguel y pudieron recordar viejos momentos.

Aunque Jorge Van Rankin destacó que en ese momento Luis Miguel estaba más robusto, pero ahora ya luce bien.

Sin embargo, confesó que se habían peleado nuevamente porque Luis Miguel quería que lo acompañará a varios lugares, pero él no podía porque tenía trabajo.

“Alcánzame en Los Cabos, acá, Miami, yo tengo tres hijas, trabajo. Antes no hacía nada, era un huevón, entonces me mandó al carajo”

Jorge Van Rankin señaló que si Luis Miguel lo invita al concierto sí va a verlo, pero no estaría dispuesto a comprar los boletos.

Pese a que reconoció que a Luis Miguel le cayó muy bien su romance con Paloma Cuevas, Jorge Van Rankin reveló que no se encuentra de acuerdo con ese romance.

“Le cayó muy bien el noviazgo con su adorada Paloma, la ex de su compadre. No estoy de acuerdo con esa relación”

En ese sentido, Jorge Van Rankin recordó que tuvo la oportunidad de acompañar a Luis Miguel en su cierre de gira en España hace tres años.

Ahí tuvo la oportunidad de convivir con Enrique Ponce, Paloma Cuevas y Luis Miguel y vio la gran relación que tenían.

Jorge Van Rankin se mostró sorprendido de que ahora Luis Miguel tenga un romance con la esposa de su compadre .

“Cada quién sus dulces, yo no puedo meterme. A mí se me hace desagradable, creo que no está padre, pero pregúntenle a él”

Jorge Van Rankin