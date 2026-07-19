La periodista deportiva Vanessa Huppenkothen preocupó a sus seguidores al revelar que fue hospitalizada de emergencia durante su cobertura de la final del Mundial 2026.

“No es el lugar donde quería ver el final de este mundial pero así es la vida y así se dieron las cosas. El domingo empecé a sentir un dolor en la espalda baja y escalofríos, pensé que era muscular y como al siguiente día viajaba a Dallas me metí una farmacia para aguantar el dolor.” Vanessa Huppenkothen, periodista deportiva

Una infección bacteriana en los riñones la obligó a suspender sus actividades y seguir la final España vs Argentina desde el hospital.

Según explicó, estuvo cerca de desarrollar una sepsis, complicación grave que pudo poner en riesgo su vida.

Gracias a la atención médica oportuna, Vanessa Huppenkothen se estabilizó y ahora su prioridad es recuperarse, aunque aún no tiene fecha de alta.

Vanessa Huppenkothen revela que estuvo cerca de sufrir una sepsis

De acuerdo con la conductora y periodista Vanessa Huppenkothen, tuvo que ser horpitalizada de emergencia por una infección bacteriana, la cual estuvo a punto de producirle una sepsis durante su cobertura en el Mudial 2026, por lo que ahora verá la final desde el hospital.

Vanessa Huppenkothen verá la final del Mundial 2026 desde hospital tras ser ingresada (@vanehupp / Instagram )

Los primeros síntomas aparecieron días antes de su ingreso hospitalario, cuando comenzó a sentir un fuerte dolor en la parte baja de la espalda, además de escalofríos, y tras ser valorada por especialistas, Vanessa Huppenkothen recibió tratamiento oportuno que evitó que la infección evolucionara a una complicación mayor.

A través de sus redes sociales, Vanessa Huppenkothen explicó que los médicos le informaron que estuvo cerca de desarrollar una sepsis, una respuesta extrema del organismo ante una infección que puede poner en riesgo la vida si no se atiende de inmediato.

“No sé ni cómo trabajé en el Francia vs España ni mucho menos en el Argentina vs Inglaterra. Yo creo que el amor por lo que hago me hizo aguantar el dolor, la fiebre, los escalofríos y la debilidad….Terminé en urgencias y del hospital no he salido por una bacteria que llegó a mis riñones… y yo pensando que era culpa de los snatches poniéndome parches de icy hot … el dr me dijo que me salvé de una sepsis. Seré paciente y que Dios maneje.” Vanessa Huppenkothen

En su mensaje agradeció la atención médica recibida y aseguró que ahora su prioridad es recuperarse por completo.

Y aunque Vanessa Huppenkothen lamentó no poder estar presente en la final del Mundial 2026, señaló que seguirá el encuentro desde el hospital mientras continúa bajo observación médica. Hasta el momento, no ha informado cuándo recibirá el alta ni la fecha en que retomará sus actividades profesionales.