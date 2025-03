Pese a que Valentina Gilabert ya salió del hospital donde llegó por ser acuchillada al menos 14 veces por Marianne Gonzaga, el caso aún continúa.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) sigue recaudando información sobre el ataque de Marianne Gonzaga contra Valentina Gilabert que tuvo lugar el pasado 4 de febrero.

Investigación que destapó la participación de dos personas, quienes el pasado sábado fueron detenidas por ser cómplices de este intento de feminicidio.

Detienen a 2 cómplices de Marianne Gonzaga por ataque contra Valentina Gilabert

A través del programa Sale el Sol se informó que dos personas fueron detenidas por ser participes de la agresión a Valentina Gilabert -de 18 años de edad- cometida por Marianne Gonzaga -de 17 años de edad.

¿Marianne Gonzaga y Valentina Gilabert eran amigas? (Especial)

De acuerdo con la periodista de espectáculos Ana María Alvarado -de 56 años de edad-, estas personas vieron cuando Marianne Gonzaga apuñalaba a Valentina Gilabert.

Pero no intervinieron ya que Marianne Gonzaga le dijo a una de ellas que la mataría si lo hacía.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las 2 personas implicadas; sin embargo, se sabe que una de ellas es menor de edad por lo que su situación no está clara.

Mientras que la otra persona detenida, quien es mayor de edad, ha sido vinculada a proceso por lo que se encuentra en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.

Amiga de Marianne Gonzaga está implicada en ataque a Valentina Gilabert

Aunque en el programa de Imagen Entretenimiento no se mencionaron los nombres de los cómplices de Marianne Gonzaga en el ataque a Valentina Gilabert, se filtró la identidad de uno de ellos.

En redes sociales surgió una versión que asegura que Aintzane, quien es amiga de Marianne Gonzaga y quien conocía a Valentina Gilabert estuvo presente durante la agresión.

No obstante, no hizo nada para frenarlo ya que Marianne Gonzaga, mientras apuñalaba a la influencer, le exigía a Aintzane -de edad desconocida- no gritar y mucho menos decirle a alguien o la mataría.

Por lo que al momento del ataque había cuatro personas: Marianne Gonzaga, Valentina Gilabert, Aintzane y una más.

Según observaciones de Gustavo Adolfo Infante -de 59 años de edad-, Marianne Gonzaga ingresó al departamento donde se encontraba la pareja de su ex porque aún estaba registrada su huella ya que vivió un tiempo ahí.

Por ello el acceso le fue fácil, así como pudo ser avisada de que su ex José Said Becerril -de edad desconocida- no se encontraba por las dos personas que presenciaron el ataque.