Después de que en septiembre se hiciera viral que el ex actor infantil Tylor Chase estaba en situación de calle, recientemente se le volvió a ver nuevamente en condiciones deplorables; sin embargo se reporta que está rechazando toda ayuda.

Tylor Chase rechaza cualquier ayuda para sacarlo de la situación de calle

De acuerdo con TMZ , la policía de California reveló que el ex actor infantil Tylor Chase quien actúo en el Manual de Supervivencia de Ned en Nickelodeon en la década de los 2000, está rechazando cualquier ayuda pese a estar en situación de calle.

Según reveló el oficial Ryan Railsback del Departamento de Policía de Riverside, que ellos interactúan con Tylor Chase al menos una vez a la semana, ya que ellos cuentan con una división para personas sin hogar en donde ofrecen:

Servicios de salud mental

Tratamiento de drogas y alcohol

Refugio temporal

Tylor Chase, actor de ‘Manual de supervivencia escolar de Ned’ (Especial)

Sin embargo, han revelado que en el caso del ex actor Tylor Chase, a quien han innumerables ofertas, él las rechaza siempre, y no pueden obligarlo ya que es él quien decide si recibe alojamiento o tratamiento.

No obstante, las autoridades de California aseguran que Tylor Chase siempre ha sido amable, cooperativo y cordial con ellos; sin embargo, nunca acepta su ayuda por ningún motivo.