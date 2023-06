María Elena Ríos acusó a Tenoch Huerta de “depredador sexual” y en un mensaje en su cuenta de Twitter aclaró porqué no denunció antes.

En medio de la polémica entre la saxofonista María Elena Ríos en contra de la organización Poder Prieto, la sobreviviente de violencia y activista acusó al actor Tenoch Huerta y lo señaló como un “depredador sexual”.

En días pasados, a través de su cuenta de Twitter, la saxofonista del estado de Oaxaca, María Elena Ríos, se lanzó en contra del colectivo Poder Prieto por difundir el contenido donde ella participó sin su autorización.

En su cuenta de Twitter, María Elena Ríos reveló que Tenoch Huerta abusó emocionalmente de ella y también cometió abuso de poder en su contra.

La saxofonista explicó que es “difícil hablar del abuso emocional y abuso de poder de un depredador sexual que es amado en el mundo por interpretar a un personaje de una película”.

Y dijo que Tenoch Huerta tiene “apariencia encantador”, lo que calificó como “la gran característica de un narcisista”, más “una buena porción de victimización”.

Sobre porqué no denunció este abuso emocional y de poder de Tenoch Huerta antes, María Elena Ríos, respondió que la justicia es inalcanzable y que prueba de ello es que a ella “casi la matan” y aún así no le creen ni los responsables han sido sancionados.

“‘¿Y por qué no denunciaste?’Dicen los que viven en un país machista, donde la justicia es inalcanzable, donde casi te matan y ni aún así te creen ni llega la justicia. Y no, no quiero ser famosa. Y no, no quiero dinero porque sé trabajar”.

María Elena Ríos